대원미디어, 3분기 영업익 81억원·전년比 119% ↑

AI 핵심 요약beta
- 대원미디어는 12일 3분기 매출과 영업이익이 각각 38.0%, 118.9% 증가했다고 밝혔다.
- 닌텐도 스위치2와 하비 상품 유통, 제주 지브리 전시가 실적 개선을 이끌었다.
- 4분기에는 극장판 치이카와 흥행과 관련 상품 판매 확대를 기대한다고 밝혔다.
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제주 지브리 전시·IP 상품 판매 확대, 연간 최대 실적 기대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 대원미디어가 콘솔·하비 유통 사업과 콘텐츠 사업 성장에 힘입어 올해 3분기 매출과 영업이익 모두 증가했다.
12일 대원미디어는 올해 3분기 연결 기준 매출액 1282억8000만원, 영업이익 80억7000만원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 38.0%, 118.9% 증가한 수치다. 같은 기간 당기순이익은 56억4000만원으로 166.0% 늘었다.
이번 실적은 게임 콘솔과 하비·완구 유통 사업의 성장에 콘텐츠 사업 실적이 더해진 결과로 풀이된다. 닌텐도 스위치2 등 게임 콘솔과 이치방쿠지·캡슐토이 등 하비 상품을 중심으로 기업 간 거래(B2B) 유통과 직영 매장 기반 기업·소비자 간 거래(B2C) 판매가 확대됐다.
대원미디어는 상반기 콘솔·하비 유통 사업 성장에 힘입어 2분기 연결 기준 분기 최대 매출을 기록한 데 이어 3분기에도 이를 넘어섰다. 콘텐츠 사업에서는 지난 7월 개관한 '스튜디오 지브리展 in Jeju'가 입장권과 전시 상품 판매를 통해 실적에 기여했다. 애니메이션 '치이카와(먼작귀)' 관련 한정판 상품 판매도 매출 증가에 영향을 미쳤다.
별도 기준 실적도 개선됐다. 3분기 별도 매출액은 1065억9000만원으로 두 분기 연속 1000억원을 넘어섰다. 별도 영업이익은 85억2000만원으로 전년 동기 대비 3배 이상 증가했다.
대원미디어는 4분기에도 기존 유통 사업과 전시 사업의 실적 성장에 더해 극장판 애니메이션 흥행에 따른 관련 상품 판매 확대를 기대하고 있다.
지난 9월 30일 국내 개봉한 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'은 영화관입장권 통합전산망 기준 지난 10일까지 누적 관객 280만명을 돌파했다. 회사에 따르면 해당 작품은 5주 연속 주말 박스오피스 1위를 기록했다.
대원미디어 조형인 최고재무책임자(CFO)는 "3분기는 제주 지브리 전시와 먼작귀 등 콘텐츠 사업의 경쟁력이 실적으로 드러난 분기"라며 "특히 제주 지브리 전시는 개관 초기부터 기대 이상의 성과를 냈고, 앞으로도 5년 이상 꾸준히 실적에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
이어 "4분기에도 콘솔·하비 유통과 전시 등 기존 사업의 성과가 이어지는 가운데 극장판 치이카와 흥행과 관련 굿즈 판매가 힘을 보탤 것으로 보인다"며 "올해는 연간 기준으로 대원미디어 역대 최대 실적을 기록하는 한 해가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com