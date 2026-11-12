가스공사, 3분기 영업이익 5878억…전년비 51.1% 급증

AI 핵심 요약beta
- 한국가스공사는 12일 3분기 영업이익이 5878억원으로 51.1% 증가했다고 밝혔다.
- 3분기 매출은 7조5059억원, 순이익은 2724억원으로 각각 17.8%, 213.8% 늘었다.
- 3분기 누적 영업이익은 2조1731억원으로 33.5% 증가했으며 미수금은 13조8277억원으로 늘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
당기순이익 2724억…전년비 213.8% 급증
3분기 누적 영업이익 2조1731억…33.5%↑
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국가스공사의 올해 3분기 영업이익이 51% 급증하면 수익성이 크게 개선됐다.
한국가스공사가 올해 3분기 연결기준 영업이익이 5878억원으로 전년동기 대비 51.1% 증가했다고 12일 밝혔다.
매출은 17.8% 증가한 7조5059억원을 기록했으며, 당기순이익은 213.8% 급증한 2724억원으로 집계됐다.
올해 3분기 누적 영업이익은 2조1731억원으로 전년동기 대비 5455억원(33.5%) 늘었다. 같은 기간 매출액은 26조8161억원으로 전년동기 대비 0.3% 늘었다. 당기순익은 1조1595억원으로 전년동기 대비 115.1% 증가했다(그림 참고).
매출액은 전년동기 대비 판매물량이 증가했고, LNG캐나다의 영업이익이 3822억원 증가했고, 해외사업 감가상각비도 512억원 감소했다. 또한 차입금 평잔이 감소하면서 이자비용이 691억원 감소한 것으로 분석됐다.
한편, 민수용 미수금은 13조 8277억원으로 지난 2분기 말(13조 5390억원) 대비 2886억원 증가했다. 부채는 41조3533억원으로 작년 말 대비 1조4756억원(3.4%) 줄었다. 같은 기간 부채비율은 3975에서 354%로 43%p 낮아졌다(아래 그래프 참고).
가스공사는 "하절기 자금소요 감소 등으로 차입금이 1조5524억원 감소했다"면서 "원료비 미수금은5103억원 증가했다"고 설명했다.
dream@newspim.com