유안타증권, 3분기 순익 46.5% 증가…금융상품 판매 역대 최대

AI 핵심 요약beta
- 유안타증권은 12일 3분기 순이익이 436억원으로 46% 증가했다고 밝혔다
- 금융상품 판매 수익이 역대 최대를 기록하고 인수영업은 흑자 전환했다
- 위탁영업과 자산운용은 거래대금 감소와 시장 조정으로 부진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
위탁영업·운용 부진은 부담
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 유안타증권이 올해 3분기 금융상품 판매 호조와 인수영업 부문의 실적 개선에 힘입어 순이익을 큰 폭으로 늘렸다. 금융상품 수익이 분기 기준 역대 최대치를 기록하고 인수영업이 흑자로 돌아서면서 위탁영업과 자산운용 부문의 부진을 만회했다.
12일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 유안타증권의 올해 3분기 연결 기준 당기순이익은 436억원으로 전년 동기 대비 46% 증가했다. 영업이익은 537억원으로 같은 기간 약 37% 늘었다.
실적 개선에는 자산관리(WM) 부문과 인수영업 부문의 성장이 주효했다. 금융상품 판매 수익은 분기 기준 역대 최대치를 경신했다. 인수영업 부문도 34억원의 수익을 기록하며 전년 동기 대비 흑자 전환했다.
인수영업에서는 유상증자 대표 주관과 메자닌 발행·인수 등 주식자본시장(ECM) 사업을 확대했다. 채권자본시장(DCM)에서도 전통 채권 인수뿐 아니라 구조화 금융상품으로 사업 영역을 넓히며 수익 기반을 강화했다.
반면 위탁영업과 자산운용 부문은 시장 여건 악화로 부진했다. 위탁영업 수익은 증시 거래대금 감소로 1091억원을 기록했다. 전 분기 1951억원과 비교하면 크게 줄어든 규모다. 자산운용 부문 수익도 주식시장 조정과 금리 상승 영향으로 전년 동기 대비 약 25% 감소한 278억원에 그쳤다.
유안타증권 관계자는 "비우호적인 시장 환경에서도 금융상품 부문이 분기 최대 실적을 경신했으며, 전년 동기 대비 인수영업의 흑자 전환 및 위탁영업의 견조한 실적 달성 등 주요 영업부문에서 선방했다"며 "주요 영업부문에서 이익 창출력이 향상되며 안정적인 성과 흐름을 유지하고 있다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com