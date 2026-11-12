비에이치아이, 한전 주도 18개 기관과 에너지 협력

AI 핵심 요약beta
- 비에이치아이는 12일 한전 주도 컨퍼런스에서 17곳과 업무협약을 체결했다
- 참여 기관들과 에너지·환경 분야 공동 연구개발과 사업화를 추진할 계획이다
- 수소·카르노배터리 등 차세대 친환경 에너지 기술 개발에도 주력하고 있다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에너지 인프라 전문기업 비에이치아이(BHI)가 한국전력공사가 주도한 '에너지·환경 파트너십 강화 컨퍼런스'에 참여해 국내 주요 에너지 기관 및 기업 17곳과 함께 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 협약은 참여 기관 간 협력체계를 강화하고 에너지·환경 분야 연구개발(R&D) 및 기술교류를 활성화해 기술 경쟁력을 높이는 것을 목표로 한다. 비에이치아이는 참여 기관 및 기업 간 기술적·사업적 협력을 강화하고, 각 기관이 보유한 기술과 연구 역량을 연계해 공동 연구개발 및 사업화 기회를 발굴할 계획이다.
현재 LNG와 대형원전 등 주력 에너지 분야의 글로벌 수주 확대를 지속하는 한편, 차세대 친환경 에너지 기술 개발에도 주력하고 있다. 올해 들어 수소와 카르노배터리 분야에서 성과가 나타나고 있다.
수소 분야에서는 지난 6월 국내 최초로 2MW급 알카라인 수전해 스택과 관련 시스템의 국산화에 성공했다. 알카라인 수전해는 청정수소를 생산하는 기술이다. 3월에는 비전지형 장주기 에너지저장장치(ESS)인 카르노배터리가 기본설계(FEED) 단계에 진입했다. 카르노배터리는 잉여 전력을 열에너지 형태로 저장했다가 필요할 때 다시 전력으로 변환해 에너지 활용 효율을 높이는 기술이다.
비에이치아이 관계자는 "국내 대표 에너지 인프라 기업 중 하나로서 미래 청정에너지 분야에 대한 연구개발을 지속하고 있다"며 "이번 협약을 계기로 국내 발전 생태계의 주요 기관 및 기업들과 협력해 국가 에너지 산업의 경쟁력을 높여나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com