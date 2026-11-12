서울호서예전, 26년도 2학기 장학금 수여식 진행

AI 핵심 요약beta
- 서울호서예전은 11일 교내에서 2026학년도 2학기 장학금 수여식을 진행했다
- 재학생 399명에게 총 3억 원 규모의 장학금을 지급했다
- 김남균 학장은 장학생들에게 재능을 펼치는 아티스트로 성장하길 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 서울호서예술실용전문학교(서울호서예전)는 지난 11월 11일 교내 예술관 6층 대강당에서 '2026학년도 2학기 장학금 수여식'을 진행했다.
이날 행사에는 김남균 학장을 비롯한 교직원과 각 계열 부장 교수진, 대표 장학생들이 참석했다.
서울호서예전은 재학생들의 학업 몰입을 위해 장학 제도를 운영하고 있다. 이번 2학기에는 이사장·학장 장학금, 계열수석·성적우수 장학금, 공로·모범·근로, 친구추천·가족사랑, 특별추천·자매학교·MOU기관, 글로벌 장학금 등 다양한 부문에서 총 399명의 학생이 장학금을 받았다. 지급된 장학금 규모는 약 3억 원이다.
김남균 학장은 장학생들에게 축하를 건네며 "오늘의 장학금은 여러분이 펼쳐낼 무한한 가능성에 보내는 학교의 신뢰이자 투자"라고 말했다. 이어 "타인과의 비교 대신 '어제보다 나은 나'를 향해 나아가며, 각자의 재능으로 세상에 울림을 전하는 아티스트로 성장하길 바란다"고 당부했다.
서울호서예전은 현재 2027학년도 신·편입생을 모집 중이다.
whitss@newspim.com