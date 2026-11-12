에스엘에너지, 올 3분기 누적 영업이익 11억원

AI 핵심 요약beta
- 에스엘에너지는 12일 3분기 누적 영업이익 11억원을 기록했다고 밝혔다
- 에스엘에너지는 3분기 누적 매출 422억원, 순이익 4억9000만원을 기록했다
- 에스엘에너지는 친환경 연료사업 비중을 확대해 수익 기반을 넓힐 계획이다
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부채총계 11.6% 감소…부채비율 31.4%로 재무 건전성 개선
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 친환경 에너지 전문기업 에스엘에너지가 석유화학 업황 부진과 국제유가 변동성 속에서도 올해 3분기 누적 영업이익 11억원을 기록했다.
12일 에스엘에너지는 2026년 3분기 누적 별도 기준 매출액 422억원, 영업이익 11억원, 당기순이익 4억9000만원을 기록했다고 밝혔다.
재무 건전성도 개선됐다. 지난 9월 말 기준 부채총계는 45억원으로 지난해 말(51억원) 대비 11.6% 감소했다. 같은 기간 자본총계는 144억원으로 3.5% 증가했으며, 부채비율은 36.8%에서 31.4%로 5.4%포인트 낮아졌다.
에스엘에너지는 석유화학 공정 부산물인 PFO를 감압증류해 산업용 중유(B-C유)를 생산하는 기업이다. 2024년 국제 친환경 제품 인증인 ISCC PLUS를 획득했으며, 지난해 하반기부터 제주 지역 발전소에 바이오중유를 공급하고 있다.
회사는 신재생에너지 공급의무화제도(RPS)와 탄소중립 정책에 따라 친환경 연료 수요가 확대될 것으로 보고 관련 사업 비중을 늘릴 계획이다.
에스엘에너지 관계자는 "석유화학 업황 부진 등 어려운 경영 환경이 이어지고 있지만, 친환경 연료사업 비중을 확대해 수익 기반을 넓혀 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com