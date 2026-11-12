11분 일찍 도착한 신유열…디올 CEO 학위식서 엿본 롯데 신동빈 부자의 동행

디올 CEO 학위 수여식은 동반 참석…'따로 또 같이' 호흡 맞춘 롯데 부자

입·퇴장은 분리, 착석은 동반...유통 외부 동행서 드러난 끈끈한 결속

'안방 의전' 넘어 외부 교류 전면으로...아버지와 닮은 경영 수업 '눈길'

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신동빈 롯데그룹 회장과 신유열 롯데지주 미래성장실장(부사장)이 12일 서울 서대문구 이화여대 김영의홀에서 열린 델핀 아르노 디올 CEO의 명예 경영학박사 학위 수여식에 동반 참석했다.

과거 베르나르 아르노 루이비통모에헤네시(LVMH) 회장과 아르노 CEO가 잠실 에비뉴엘과 롯데백화점 잠실점을 방문했을 당시 부자가 함께 의전에 나선 사례는 있었지만, 외부 공개 석상에서 유통·명품업계 수장을 함께 만난 것은 상당히 이례적이라는 평가다.

이날 신 부사장은 부친보다 11분 먼저 행사장에 도착해 주변을 살폈고, 수여식에서는 옆자리를 지켰다. 행사가 끝난 뒤에도 신 회장이 먼저 자리를 뜬 뒤 뒤이어 퇴장하는 등 외부 일정에서도 부친을 가까이서 세심하게 보좌하는 모습을 보였다.

신동빈 롯데그룹 회장(왼쪽 두 번째)이 12일 오전 서울 서대문구 이화여대에서 열린 델핀 아르노 디올 회장 겸 최고경영자(CEO)의 명예 경영학박사 학위 수여식에 참석하기 위해 행사장으로 들어서고 있다. [사진=남라다 기자]

◆입·퇴장은 따로, 수여식은 나란히…행사장서 엿본 '후계자 경영 수업'

현장에서 포착된 부자(父子)의 동선은 '따로 또 같이'로 요약된다. 신 부사장은 이날 오전 9시 45분 행사장에 들어섰다. 신 회장은 11분 뒤인 오전 9시 56분 도착했다. 각자 입장한 두 사람은 행사장 첫 번째 줄에 나란히 앉아 수여식을 지켜봤다.

12일 오전 서울 서대문구 이화여대 음악관 김영의홀에서 열린 델핀 아르노 크리스찬 디올 회장 겸 최고경영자(CEO)의 명예 경영학박사 학위 수여식에 참석한 재계 인사들이 첫 줄에 자리하고 있다. 사진 왼쪽부터 신유열 롯데지주 부사장, 신동빈 롯데그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장과 부인 정지선씨, 이부진 호텔신라 사장. [사진=남라다 기자]

신 회장의 바로 옆자리에는 부인 정지선씨와 동행한 정의선 현대자동차그룹 회장이 앉았다. 수여식 시작 전 신 회장과 정 회장은 가볍게 인사를 나누며 대화를 이어갔고, 두 총수가 아르노 CEO에게 축하 인사를 건네는 장면도 포착됐다.

수여식 직후 진행된 단체 기념촬영에서도 부자는 나란히 무대에 올랐다. 무대 중심부에 자리한 신 회장 옆으로 정의선 회장 부부가 섰고, 그 곁에 신 부사장이 위치해 박수를 보내며 학위 수여를 축하했다. 퇴장 역시 입장과 마찬가지로 순서를 나눴다. 신 회장이 먼저 행사장을 빠져나간 뒤, 신 부사장이 뒤따라 이동하며 마지막까지 부친의 일정을 세심하게 챙겼다. 과도한 노출은 자제하면서도 핵심 일정마다 부친의 지근거리를 지키는 절제된 동선에서 두 사람의 끈끈한 결속이 엿보였다.

12일 오전 서울 서대문구 이화여대 음악관 김영의홀에서 열린 델핀 아르노 디올 회장 겸 최고경영자(CEO)의 명예 경영학박사 학위 수여식에서 참석자들이 기념촬영을 하며 박수를 보내고 있다. 사진 왼쪽 두 번째부터 신유열 롯데지주 부사장, 정의선 현대자동차그룹 회장의 부인 정지선씨, 정의선 회장, 신동빈 롯데그룹 회장. [사진=남라다 기자]

◆'안방 의전' 넘어 외부 교류 전면으로…부친 닮은 경영 궤적

아르노 일가와의 만남에 부자가 함께한 것은 이번이 세 번째지만 그 성격은 이전과 사뭇 다르다. 앞서 2023년 3월 베르나르 아르노 LVMH 회장의 잠실 에비뉴엘 방문과 지난 5월 아르노 CEO 부녀의 롯데백화점 잠실점 방문 당시에는 모두 롯데의 '안방'을 찾은 귀빈을 맞이하는 현장 의전 성격이 강했다.

반면 이번 학위식처럼 그룹 사업장이 아닌 외부 공식 석상에서 글로벌 명품업계 수장을 만나기 위해 부자가 동행한 사례는 찾아보기 힘들다. 특히 현재 신 부사장은 롯데백화점 등 유통 계열사나 그룹 유통군에 직접 적을 둔 적이 없다. 그럼에도 부친과 함께 유통·명품 핵심 파트너십 일정에 보폭을 맞춘 것은, 특정 사업군을 넘어 그룹 전체의 핵심 대외 네트워크를 승계받기 시작했다는 해석이 나오는 대목이다.

신 부사장이 경영 역량을 쌓아가는 과정 역시 부친의 궤적과 상당 부분 맞닿아 있다. 신 회장과 신 부사장은 각각 일본 아오야마가쿠인대와 게이오대를 졸업한 뒤 미국 컬럼비아대 경영대학원(MBA) 과정을 밟았다. 사회 첫발을 일본 노무라증권에서 내디딘 이력도 동일하다.

롯데그룹 합류 이후의 보폭 또한 유사하다. 신 회장은 일본 롯데에서 근무한 뒤 국내 롯데케미칼의 전신인 호남석유화학을 통해 한국 경영에 본격적으로 뛰어들었다. 신 부사장 역시 일본 롯데를 거쳐 롯데케미칼에서 실무 경험을 쌓은 뒤 현재 롯데지주에서 미래성장 사업을 총괄하고 있다. 금융권에서 익힌 글로벌 감각을 바탕으로 한·일 양국의 핵심 계열사를 섭렵하고, 이제는 그룹의 대외 네트워크까지 흡수하며 아버지와 닮은 경영 수업을 이어가는 모양새다.

한편, 이화여대는 이날 글로벌 패션 산업 발전에 기여한 경영 성과와 여성 인재 육성 공로를 높이 평가해 아르노 CEO에게 명예 경영학박사 학위를 수여했다. 행사에는 신 회장 부자와 정 회장 부부 외에도 현정은 현대그룹 회장, 이부진 호텔신라 사장 등 주요 재계 인사들이 참석했다.

nrd@newspim.com