삼성금융, 우리은행과 '모니모 매일이자 통장' 출시…최고 연 4.0%

AI 핵심 요약beta
- 삼성금융네트웍스와 우리은행은 12일 매일 이자 통장을 출시했다
- 예치금 300만원까지 최고 연 4.0% 금리를 매일 지급한다
- 가입·입금 등 조건을 충족하면 최대 2만원 상당 혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성금융네트웍스(삼성생명, 삼성화재, 삼성카드, 삼성증권, 삼성자산운용)는 우리은행과 함께 예치금 300만원까지 최고 연 4.0%의 이자를 매일 지급하는 '모니모 우리 매일이자 통장'을 출시했다고 12일 밝혔다.
이 통장은 금융위원회로부터 혁신금융서비스 지정을 받은 수시입출금식 상품이다. 자유로운 입출금과 무료 송금 서비스를 제공하며, 모니모 앱에서만 가입할 수 있다.
출시 기념 이벤트도 이날부터 진행한다. '모니모 우리 매일이자 통장'과 '모니모 우리 별빛 적금', '모니모 우리 은하 예금' 개설, 매일이자 통장에 100만원 이상 입금 등 행사 조건을 달성한 고객에게 최대 2만원 상당의 모니머니를 지급한다.
통장 개설 후 1년 이내에 해당 계좌로 삼성생명·삼성화재·삼성카드 자동이체를 1회 이상 이용한 고객은 개설 후 1년간 월 최대 2회 리워드인 '젤리'를 받을 수 있다. 젤리는 모니모에서 현금처럼 사용할 수 있는 모니머니로 교환할 수 있다.
매일이자 통장 가입 고객은 전용 적금과 예금에도 가입할 수 있다.
'모니모 우리 별빛 적금'은 매주 최대 20만원을 납입할 수 있으며 최고 연 8.5%의 금리를 제공한다. 납입 기간은 14주와 28주 중 선택할 수 있고, 각 기간에 맞춰 매주 납입하면 커피 쿠폰을 추가로 받을 수 있다.
'모니모 우리 은하 예금'은 1000만원까지 최고 연 4.0%의 금리를 제공한다. 예금 상세 화면을 5일 방문할 때마다 모니머니로 교환할 수 있는 젤리를 1회씩 지급한다.
상품별 금리와 혜택 등 자세한 내용은 모니모 앱에서 확인할 수 있다.
삼성금융 관계자는 "우리은행과 함께 고객들이 다양한 금융 혜택을 누릴 수 있는 상품을 출시했다"며 "앞으로도 고객이 만족할 수 있는 금융 서비스를 지속적으로 발전시킬 계획"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com