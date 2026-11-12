삼성생명, 3분기 누적 순익 2조6859억원…전년比 26.9%↑

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명은 12일 3분기 누적 순이익 2조6859억원을 기록했다
- 배당금 수익과 자회사 손익 증가로 투자손익 2조3985억원을 확보했다
- 3분기 말 CSM 잔액은 14조3000억원으로 연초보다 1조1000억원 늘었다
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누적 신계약 CSM 2조6259억원, 전년 동기 대비 14.3% 증가
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명이 배당금 수익과 자회사 손익 증가 등에 힘입어 올해 3분기 누적 순이익이 전년 동기 대비 26.9% 증가했다.
삼성생명은 12일 기업설명회(IR)를 통해 올해 3분기 누적 연결 기준 지배주주 당기순이익이 2조6859억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간 2조1171억원보다 5688억원 늘었다.
누적 보험서비스손익은 1조626억원을 기록했다. 투자손익은 배당금 수익과 자회사 및 연결 손익 증가 영향으로 2조3985억원을 확보했다.
3분기 말 보험계약마진(CSM) 잔액은 14조3000억원으로 연초보다 1조1000억원 증가했다. 누적 신계약 CSM은 2조6259억원으로 전년 동기 대비 14.3% 늘었다.
삼성생명은 고금리 환경에서도 수익성과 고객 수요를 고려한 유연한 영업 전략을 펼친 결과라고 설명했다. 전속 설계사 수는 4만5446명으로 업계 최고 수준의 채널 경쟁력을 유지했다고 밝혔다.
9월 말 기준 지급여력비율(K-ICS)은 209% 수준이다. 글로벌 신용평가사 피치와 무디스로부터 각각 'AA', 'Aa3' 신용등급을 받았으며, 등급 전망은 모두 '안정적'이다.
yunyun@newspim.com