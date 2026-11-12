문대림 의원 "노지감귤 가격안정제 포함해야…수입안정보험 확대 촉구"

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2027년 농산물가격안정제 대상 품목에 노지감귤 포함 요구

수급위기 '심각' 단계 대비 정부 수매·시장격리 근거·재원 마련도 주문

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 문대림 더불어민주당 의원(제주시갑)은 감귤 가격 하락에 따른 농가 피해를 줄이기 위해 2027년 농산물가격안정제 대상 품목에 노지감귤을 포함하고 농업수입안정보험 적용 범위를 노지온주감귤까지 확대해야 한다고 촉구했다.

문 의원은 11일 농산물 가격 하락 동향과 대응 방안을 논의하기 위해 열린 국회 농림축산식품해양수산위원회 정책조정위원회에서 감귤 가격 하락에 대한 정부의 선제적인 대응을 요구했다.

문대림 더불어민주당 의원. [사진=문대림 페이스북]

한국농촌경제연구원이 전망한 2026년 11월 감귤 도매가격은 5㎏당 1만5000원이었으나, 최근 도매가격은 9275원으로 전망치보다 5725원(38.2%) 낮은 수준이다.

감귤 출하량 증가에 잦은 강우에 따른 품질 저하 우려까지 겹치면서 농가의 경영 불안이 커지고 있다는 게 문 의원의 설명이다.

앞서 문 의원은 서울 가락시장을 방문해 제주감귤 경매와 출하 현황을 점검하고 중도매인과 유통 관계자들로부터 현장 의견을 들었다.

당시 현장에서는 높은 기온과 수확기 강우로 일부 극조생 감귤에 부패가 발생하고 있어 산지부터 유통 단계까지 품질 관리와 가격 안정 대책이 필요하다는 의견이 나왔다.

문 의원은 이날 정부가 추진하는 과일·과채류 수요 확대 대책에 감귤의 가격 하락 위험을 완화할 구체적인 지원 방안이 부족하다고 지적하며 세 가지 제도 개선을 요구했다.

우선 2027년 농산물가격안정제 대상 품목에 노지감귤을 포함해야 한다고 강조했다.

농산물가격안정제는 시장가격이 기준가격보다 하락할 경우 일정 부분을 보전하는 제도로, 감귤 농가도 가격 급락에 따른 경영 위험을 줄일 수 있도록 지원 대상에 포함해야 한다는 취지다.

또 농업수입안정보험 적용 범위를 노지온주감귤까지 확대해야 한다고 촉구했다. 가격 하락과 생산량 변동에 따른 농가 수입 감소에 대응할 수 있도록 감귤 재배농가의 소득 안전망을 강화해야 한다는 것이다.

아울러 수급관리 매뉴얼상 위기 단계가 '심각' 수준에 이를 경우에 대비해 농산물가격안정기금을 활용한 정부 수매와 시장격리가 가능하도록 법적 근거와 소요 재원을 사전에 마련할 것을 주문했다.

문 의원은 "농산물 가격안정 정책은 가격이 폭락한 뒤 피해를 수습하는 데 그쳐서는 안 된다"며 "가격 하락 위험에 대비할 수 있도록 제도와 예산을 미리 갖추는 것이 중요하다"고 강조했다.

이에 농림축산식품부는 문 의원이 제기한 감귤 가격안정 대책을 검토한 뒤 답변을 마련해 보고하겠다는 입장을 밝혔다.

문 의원은 "감귤은 제주 농업의 핵심 산업이자 수많은 농가의 생계가 걸린 품목"이라며 "정부가 감귤 가격 하락을 일시적인 시장 변동으로만 볼 것이 아니라 농가의 경영 안정을 위한 실질적인 대책을 마련해야 한다"고 말했다.

이어 "농산물가격안정제 대상 확대와 수입안정보험 적용, 수급위기 시 정부의 시장 개입 수단 마련까지 종합적으로 검토해야 한다"며 "농림축산식품부의 후속 대책이 실제 제도 개선과 예산 반영으로 이어지도록 지속적으로 점검하겠다"고 밝혔다.

allpass@newspim.com