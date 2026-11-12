카카오페이 '2026 LONG RUN', 누적 300억 걸음 달성…기부금 10억원 확정

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이는 12일 ‘2026 LONG RUN’ 누적 걸음 수가 300억 걸음을 넘었다고 밝혔다.
- 소상공인 지원 기부금은 10억원으로 확정됐으며 참가자 28만여 명으로 기록을 경신했다.
- 온라인 대회는 18일까지 진행되며 500억 걸음 달성 시 기부금은 15억원으로 늘어난다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오페이가 소상공인 상생 기부 마라톤 '2026 LONG RUN'의 누적 걸음 수가 300억 걸음을 넘어섰다고 12일 밝혔다. 이에 따라 소상공인 지원 기부금은 총 10억원으로 확정됐으며, 국내 단일 러닝 이벤트 최다 참가자 기록도 경신했다.
가수 션의 유튜브 채널 '션과 함께'와 공동 개최한 이번 캠페인은 지난달 20일 온라인 대회를 시작한 지 20여 일 만에 지난해 온라인 기록(225억 걸음)을 상회했다.
현재까지 참가자 수는 28만여 명으로, 지난해 온·오프라인 합산 26만5000여 명이 세운 국내 단일 러닝 이벤트 최다 참가 기록을 자체 경신했다. 남은 기간 참가자가 34만6527명을 넘어서면 세계 신기록 달성도 가능하다.
카카오페이는 누적 100억 걸음 달성 시 5억원을 기부하고, 300억 걸음과 500억 걸음 달성 시 각각 5억원씩 추가 기부하기로 약정했다. 이번 300억 걸음 돌파로 추가 기부금 5억원이 확정됐으며, 최종 목표인 500억 걸음에 도달할 경우 총 기부금은 15억원으로 확대된다.
'LONG RUN'은 소상공인 비즈니스와 상생 관계의 지속을 목표로 기획된 캠페인이다. 참가자가 카카오페이 만보기 서비스로 일상 속 걸음을 적립하면, 회사가 누적 걸음 수에 비례해 소상공인 지원 기부금을 조성하는 방식으로 운영된다.
올해 온라인 대회는 오는 18일 오후 11시 59분까지 진행된다. 누구나 별도 참가비 없이 카카오페이 만보기 서비스를 통해 참여할 수 있으며, 서비스 홈에서 전체 누적 걸음 수와 개인 기여분, 순위 등을 실시간으로 확인할 수 있다. 올해는 친구 초대 이벤트와 최대 30명이 참여하는 크루전 기능도 도입됐다.
오프라인 마라톤 대회도 이어진다. 오는 28일 오전 9시 경기 하남 미사경정공원에서 가수 션과 함께하는 오프라인 행사가 열린다. 카카오페이는 파트너사들과 현장 이벤트 및 체험 부스를 운영할 계획이다.
카카오페이 관계자는 "단기간에 지난해 기록을 넘어 300억 걸음을 달성할 수 있도록 동참한 참가자들에게 감사하다"며 "일상에서 자연스럽게 나눔에 참여할 수 있는 기회를 지속 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com