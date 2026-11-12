우리은행, '모니모' 전용 예·적금 3종 출시…매일이자 통장 연 최대 4%

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 12일 삼성금융네트웍스와 모니모 전용 금융상품 3종을 출시했다
- 모니모 우리 매일이자 통장은 최대 4.0%, 별빛적금은 최대 8.5% 금리를 제공한다
- 우리은행은 12일부터 세 상품 가입자에게 최대 2만원 상당 모니머니를 지급한다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 삼성금융네트웍스와 제휴해 삼성금융 통합 애플리케이션 '모니모' 전용 입출금·적금·예금 3종 패키지 상품을 출시했다고 12일 밝혔다.
'모니모 우리 매일이자 통장'은 금융위원회 혁신금융서비스로 지정된 수시입출금 통장이다. 잔액 300만원까지 연 최대 4.0% 금리를 적용한다. 가입자가 삼성생명·삼성화재·삼성카드의 자동이체를 통장에 연결하면 모니머니로 교환할 수 있는 모니모 쿠폰 '젤리'를 제공한다.
함께 출시된 '모니모 우리 별빛적금'은 주 20만원까지 납입 가능하며 연 최대 8.5% 금리를 준다. '모니모 우리 은하예금'은 1000만원 한도로 연 최대 4.0% 금리를 적용한다. 소비자는 생활비, 목돈 마련, 여유 자금 등 목적에 따라 세 상품을 나눠 운용할 수 있다.
이번 패키지는 별자리를 활용한 앱 내 미션 기능을 도입했다. 매일 이자 받기를 비롯해 적금 납입 별자리 완성, 정기예금 페이지 출석 등의 미션을 달성하면 커피 쿠폰과 모니모 젤리를 제공한다.
출시 기념 이벤트도 12일부터 진행한다. 패키지 3종을 모두 가입하고 '모니모 우리 매일이자 통장'에 100만원 이상 입금하는 등 요건을 채운 이용자에게는 최대 2만원 상당의 모니머니를 지급한다.
정의철 우리은행 디지털영업그룹장은 "모니모 앱에서 선보이는 은행권 최초의 패키지형 제휴 상품"이라며 "우리은행의 서비스형 뱅킹(BaaS) 역량과 삼성금융네트웍스의 플랫폼 경쟁력을 결합했다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com