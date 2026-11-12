신한금융, 日 도쿄서 '퓨처스랩 재팬 데모데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 11일 일본 도쿄에서 스타트업 데모데이를 개최했다.
- SBJ은행과 키라보시뱅크가 공동 주최해 국내 스타트업의 일본 진출을 지원했다.
- 국내 스타트업 22개사와 일본 기업·투자자 등 500여 명이 참여했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한금융그룹이 지난 11일 일본 도쿄에서 '신한 퓨처스랩 재팬 데모데이'를 개최했다고 12일 밝혔다.
이번 행사는 신한은행 현지법인 SBJ은행과 일본 키라보시뱅크가 국내 스타트업의 현지 진출을 돕기 위해 공동 주최했다. 양사는 일본 수도권 중소기업 네트워크에 강점을 가진 키라보시뱅크와 협력해 국내 스타트업과 현지 기업·투자자 간 교류를 넓히고 사업 기회를 제공하고자 행사를 마련했다.
신한금융은 2022년 말 '신한 퓨처스랩 재팬'을 출범해 국내 스타트업의 일본 시장 안착을 지원하고 있다. 2023년에는 신한벤처투자와 일본 벤처캐피털(VC) 글로벌 브레인이 약 50억엔(약 450억원) 규모의 '신한-GB FutureFlow 펀드'를 결성해 투자 기반을 다졌다.
데모데이에는 신한 퓨처스랩 육성기업을 포함한 국내 스타트업 22개사가 참여해 기술과 서비스를 소개했다. 일본 기업과 VC, 현지 스타트업, 액셀러레이터(창업기획자) 관계자 등 500여 명이 현장을 찾았다.
행사는 투자 유치를 위한 기업설명회(IR) 세션과 기술 전시 부스, 한·일 스타트업 생태계 협력을 다루는 패널토크, 네트워킹 프로그램으로 구성됐다. 참여 기업들은 현지 관계자들과 사업 모델을 공유하며 투자 유치와 제휴 가능성을 타진했다.
신한금융 관계자는 "신한 퓨처스랩은 스타트업 육성과 그룹사 협업, 투자 연계에 더해 해외 진출까지 지원한다"며 "현지 금융 네트워크와 투자 역량을 활용해 국내 스타트업의 해외 사업 기회 발굴을 뒷받침한다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com