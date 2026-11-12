카카오뱅크, 한국ESG기준원 평가 3년 연속 A등급…사회 부문 'A+' 상향

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크는 12일 ESG 평가에서 3년 연속 종합 A등급을 받았다.
- 환경·지배구조 A등급을 유지하고 사회 부문은 A+등급으로 올랐다.
- 넷제로 로드맵과 인권·소비자보호 강화 등이 평가에 반영됐다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 한국ESG기준원의 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 3년 연속 종합 A등급을 받았다고 12일 밝혔다.
한국ESG기준원은 2011년부터 국내 상장기업의 지속가능경영 수준을 환경, 사회, 지배구조 세 부문으로 나눠 평가하고 있다. 카카오뱅크는 올해 환경과 지배구조 부문에서 A등급을 유지했으며, 사회 부문은 전년보다 한 단계 오른 A+등급을 획득했다.
사회 부문에서는 인권 보호와 금융소비자보호 체계 강화가 주효했다. 카카오뱅크는 인권 침해 위험을 사전에 점검하고 예방하기 위해 인권선언문을 개정했다. 2024년 인터넷전문은행 최초로 취득한 국제 안전보건경영시스템 인증(ISO 45001)을 유지하고, 정보보호 관리 수준도 높였다.
환경 부문에서는 국내 인터넷전문은행 처음으로 2045년까지 온실가스 순배출량을 '0'으로 만드는 넷제로(Net Zero) 로드맵을 수립하며 탄소중립 이행 실적을 인정받았다. 지난해부터는 재생에너지공급인증서(REC)를 매입해 재생에너지 전환 비중도 늘리고 있다.
지배구조 부문에서는 임원후보추천위원회를 전원 사외이사로 구성해 이사회 독립성을 확보한 점이 반영됐다. 사외이사 대상 기후리스크 교육을 진행해 기후변화 대응의 전문성을 보완한 점도 평가에 포함됐다.
글로벌 ESG 평가기관 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 평가에서는 2년 연속 최고 등급인 AAA를 유지하고 있다. 국내 인터넷전문은행 가운데 MSCI 평가를 받는 곳은 카카오뱅크가 유일하다.
카카오뱅크 관계자는 "기후변화 대응과 안전한 금융 환경 구축 등 사회적 책임을 이행한 결과 올해도 양호한 평가를 받았다"며 "앞으로도 지속가능경영을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com