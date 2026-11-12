NH농협생명·서울시, 농촌 일손 돕고 노숙인 자활 지원

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명은 11일 김포 농가에서 자활 지원 프로그램을 운영했다
- 노숙인 구직자 20명은 고추와 가지를 수확하고 자활장려금을 받았다
- 농협생명과 서울시는 농촌 인력난 해소와 자활 지원을 이어갈 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 서울시와 함께 농촌 일손 부족 해소와 주거취약계층의 자활을 돕는 체험형 프로그램 '같이 일해, 가치 더해'를 지난 11일 경기 김포시 농가에서 처음 운영했다고 12일 밝혔다.
이날 프로그램에는 자활 의지와 건강 상태 등을 고려해 선발한 노숙인 구직자 20명이 참여했다. 이들은 김포농협 조합원 농가에서 고추와 가지를 수확하는 등 농작업에 참여했으며, 이에 따른 자활장려금을 지급받는다.
NH농협생명과 서울시, 서울노숙인일자리지원센터 관계자들도 현장을 찾아 일손을 거들었다. 안전관리자와 간호사가 동행해 안전사고 예방과 응급 상황에 대비했다.
이번 사업은 인력난을 겪는 농가를 지원하는 동시에 주거취약계층이 농작업 경험을 통해 자활 의지를 높이고 구직활동을 이어갈 수 있도록 마련됐다.
NH농협생명은 농촌 네트워크를 활용해 참여 농가를 연결하고 사업 운영비를 지원했다. 서울시와 서울노숙인일자리지원센터는 참여자 선발과 자활장려금 지급 등 사업 운영을 맡았다.
향후 운영 성과를 바탕으로 농작업 적응형 프로그램 도입 등 후속 지원방안도 검토할 예정이다. 농가의 안정적인 인력 확보를 돕고 참여자들이 장기적으로 농촌에 정착할 수 있는 계기를 마련한다는 취지다.
박병희 NH농협생명 대표이사는 "이번 사업은 서울시와 민관협력을 통해 농촌의 일손 부족 문제에 대응하고 주거취약계층에 새로운 자활 기회를 제공한다는 점에서 뜻깊다"며 "앞으로도 농업인의 어려움을 덜고 참여자들의 경제적 자립과 사회복귀를 지원하며 포용금융의 가치를 실천해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com