한화에어로, 육군본부 과장단 초청…민·관·군 방산수출 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스는 12일 육군본부 과장급 간부들과 협력 방안을 논의했다
- 육군본부 과장단은 방산기업을 처음 방문해 실무 현장을 살펴봤다
- 한화에어로스페이스는 민·관·군 원스톱 수출 협력체계 구축을 강조했다
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이부환 대표 "군 운용 경험은 K-방산 성능 보증서"
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화에어로스페이스가 육군본부 과장급 간부들을 초청해 방산수출 경쟁력 강화를 위한 민·관·군 협력 방안을 논의했다.
한화에어로스페이스는 12일 서울 중구 한화빌딩에서 육군본부 과장급 장교 20여명이 참석한 가운데 '육군-방산기업 상생협력 및 업무혁신 교류활동'을 진행했다고 밝혔다.
육군본부 과장단이 방산기업을 직접 방문한 것은 이번이 처음이다. 이번 행사는 방산기업의 실무 현장을 살펴보고 군과 기업 간 소통을 강화하기 위해 마련됐다.
이날 이부환 한화에어로스페이스 대표이사는 '방산시장 현황과 K-방산이 나아갈 길'을 주제로 특강을 진행했다. 이 대표는 글로벌 방산수출 4대 강국 도약을 위한 핵심 과제로 방산수출 지원정책 발전, 첨단 방산 전략기술 육성, 민·관·군 협력 확대 등을 제시했다.
특히 정부의 방산 외교와 군의 무기체계 운용 경험, 기업의 사업개발 역량을 연계한 원스톱 수출 협력체계 구축의 필요성을 강조했다.
이 대표는 "무기체계를 실제 운용하는 군의 노하우와 신뢰는 해외 고객에게 가장 확실한 '성능 보증서'"라며 국산 무기체계의 운용 성과를 수출 경쟁력 강화에 활용해야 한다고 설명했다.
이어 방산수출 계약 이후에도 정부 간 협력과 군사교류를 기업의 현지 생산, 유지·보수·정비(MRO), 교육훈련 등과 연계해 장기적인 협력 관계로 발전시켜야 한다고 강조했다.
한화에어로스페이스는 이번 행사를 계기로 군과의 교류를 확대하고 첨단 무기체계의 적기 공급을 통해 군 전력 강화에 기여할 방침이다.
한화에어로스페이스 관계자는 "K-방산의 수출 성과는 정부의 지원과 군의 운용 경험, 기업의 기술력이 함께 만든 결과"라며 "민·관·군이 원팀으로 움직일 때 방산수출 4대 강국이라는 목표에 한 걸음 더 가까워질 수 있다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com