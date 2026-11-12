라이나생명, 신경계질환 통합진단특약 배타적사용권 6개월 획득

AI 핵심 요약beta
- 라이나생명보험은 12일 신경계질환통합진단특약이 6개월 배타적사용권을 획득했다고 밝혔다
- 신경계질환 진단 보장을 통합하고 질환별 중증도를 반영해 보험금을 차등 지급한다
- 경증부터 중증까지 보장하며 진단보험금은 항목별 최초 1회, 가입금액의 2~100% 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 라이나생명보험은 '(무)신경계질환통합진단특약'이 6개월의 배타적사용권을 획득했다고 12일 밝혔다.
지난 1일 출시한 이 특약은 업계 최초로 신경계질환(G코드)의 진단 보장을 하나로 통합한 상품이다. 경증부터 중증까지 보장 대상 질환을 담으면서 질환별 중증도를 보험금에 반영하도록 설계했다. 신경과·신경외과 전문의 자문을 거쳐 보장 대상 질환을 1~5종으로 구분했다.
보험기간 중 보장 대상 신경계질환으로 진단이 확정되면 해당 항목의 진단보험금을 합산해 지급한다. 중증도가 높을수록 적용되는 지급 항목이 늘어나 보험금도 커지는 구조다. 각 항목은 최초 1회에 한해 지급하며, 종별 누적 지급액은 특약보험가입금액의 2~100%다.
이 특약은 신경계질환을 독립적인 보장 영역으로 다루고, 질환별로 나뉘어 있던 진단 보장을 통합했다는 점에서 독창성을 인정받았다. 의학적 근거에 따른 중증도 분류를 보험금 지급 구조에 반영하고 경증 질환의 진단 시점부터 보장하도록 설계한 점도 높은 평가를 받았다.
도기철 라이나생명 고객솔루션본부 이사는 "신경계질환의 진단 보장을 하나의 특약에 담으면서도 질환마다 다른 특성과 중증도를 보장에 반영하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 고객에게 필요한 보장 영역을 발굴하고 질환의 특성을 세심하게 반영한 상품을 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com