인텔 "비싼 칩 대신 맞춤형"…韓 기업에 'AI 효율 반도체' 협력 제안

'인텔 AI 서밋 서울' 개최, '효율형 칩' 중심 새 사업 전략

에이전트용 PC·오픈엣지 플랫폼, 다임과 자율 공장 협력

LPDDR 탑재 추론 GPU 공급, 韓 기업에 설계·파운드리 제안



[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 인텔이 인공지능(AI) 에이전트 시대를 겨냥해 PC부터 데이터센터까지 '크고 비싼 칩' 대신 '효율적인 맞춤형 칩'을 앞세운 전략을 내놨다. 사람 대신 AI가 스스로 일을 처리하는 데 쓰는 '에이전트용 컴퓨터'를 새로 제시했다. AI 서버용 그래픽처리장치(GPU)에는 값비싼 고대역폭메모리(HBM) 대신 스마트폰에 주로 쓰이는 저전력 D램을 넣어 비용과 전력 소모를 줄인다.

국내 AI 반도체 산업에는 맞춤형 칩 설계부터 패키징, 파운드리(반도체 위탁생산)까지 묶은 협력 모델을 제안했다.

인텔은 12일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 '인텔 AI 서밋 서울 2026'을 열고 PC와 엣지·피지컬 AI, 데이터센터 사업 전략을 발표했다. 이날 키노트에 나선 연사들은 "AI마다 필요한 컴퓨팅이 다르다"며 PC·엣지·데이터센터 각 분야에서 작업에 맞춘 칩과 인프라 전략을 소개하고, 한국 기업과의 협력 방안을 제시했다.

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 12일 서울 코엑스에서 열린 '인텔 AI 서밋 서울 2026'에서 개회사를 하는 배태원 인텔코리아 대표. 2026.11.12 raul1649@newspim.com

◆ PC는 '에이전트용 컴퓨터'로…엣지선 자율 공장 협력

첫 키노트를 맡은 댄 로드리게스 인텔 엣지 컴퓨팅 그룹 총괄 부사장은 "모든 PC를 에이전트를 구동할 수 있는 플랫폼으로 만들고 있다"며 '에이전트용 컴퓨터(computers for agents)'라는 새 기기 범주를 내놨다. 그는 "에이전트는 쉬지 않고 실행돼 상당한 연산이 필요하다"며 "로컬 컴퓨팅이 중요하고, 필요하면 클라우드를 함께 쓰는 하이브리드 방식으로 대응할 수 있다"고 설명했다. 중앙처리장치(CPU)·GPU·신경망처리장치(NPU)를 칩 하나에 담은 코어 울트라 시리즈3를 탑재한 제품 설계는 300개를 넘었다.

엣지·피지컬 AI 부문에서는 이 칩으로 로봇의 실시간 제어와 AI 처리를 함께 맡기고, 개발 도구를 공개한 '오픈 엣지' 플랫폼으로 고객을 늘린다는 계획이다. 로드리게스 부사장은 "데이터센터 AI 방식을 그대로 축소해서는 엣지에서 성공할 수 없다"고 말했다.

국내 기업과 협력도 공개했다. 인텔은 장영재 KAIST 교수가 이끄는 다임테크놀로지와 손잡고 인텔 엣지 기술 기반의 자율 공장 레퍼런스 아키텍처를 만든다. 로봇과 산업 기계, 엣지 인프라를 아우르는 구조다. 삼성메디슨이 코어 울트라 칩으로 초음파 장벽 두께 측정을 자동화해 별도 GPU 없이 처리 지연을 4.5배 줄인 사례도 소개됐다.

◆ 데이터센터는 '적정 규모 인프라'…LPDDR 단 추론 GPU

두번째 키노트 연사로 나선 아닐 난두리 인텔 AI 제품 및 GTM 총괄은 "지난 몇 년간 AI는 더 큰 모델을 위해 더 큰 시스템을 짓는 시대였지만 에이전트 시대는 다르다"며 "에이전트가 추론하고 도구를 호출하면서 토큰 비용이 커지고 있다"고 말했다.

인텔은 작업에 따라 컴퓨팅을 나눠 쓰는 구성을 제시했다. 에이전트 작업의 배분과 실행은 제온(Xeon) CPU가, 대용량 추론은 인텔 GPU가, 빠른 응답이 필요한 작업은 삼바노바의 가속기 'SN50'이 맡는다. 2027년에는 차세대 제온 '다이아몬드 래피즈'를 내놓는다.

추론용 데이터센터 GPU '크레센트 아일랜드'는 HBM 대신 LPDDR5X를 기본 160GB, 최대 480GB까지 탑재하고 전력을 350와트(W)로 낮췄다. 곧 고객사에 샘플을 공급할 예정이다. 난두리 총괄은 엔비디아 RTX 프로 6000 대비 일부 금융 시뮬레이션에서 최대 5.9배 성능을 냈다고 밝혔다.

LPDDR이 AI 서버로 쓰임새를 넓히면 삼성전자·SK하이닉스에도 HBM 외에 새로운 서버 메모리 수요가 생길 전망이다. 난두리 총괄도 "한국 생태계가 이 인프라를 만드는 데 필요한 많은 재료를 제공하고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 12일 서울 코엑스에서 열린 '인텔 AI 서밋 서울 2026'에서 개회사를 하는 인텔 데이터센터 AI그룹 아닐 난두리 AI 제품 및 GTM 총괄2026.11.12 raul1649@newspim.com

◆ "한국, 다음 AI 칩 흐름 이끌 것"…맞춤형 반도체 설계·파운드리 제안

로렌스 총괄은 한국을 맞춤형 반도체에 대한 수요와 제조 역량을 모두 갖춘 곳으로 평가했다. 자본, 반도체 생태계, 스타트업 활력 등 세 가지 이유를 꼽으면서 "차세대 AI 반도체 흐름을 이끌 수 있다"고 강조했다. 이어 "정부가 AI 반도체에 대규모 투자를 하고 있고, 한국 두 기업이 세계 메모리의 약 3분의 2를 만든다"며 "서울 AI 허브에만 400곳이 넘는 스타트업이 있고 AI 칩 기업들이 빠르게 성장하고 있어 설계 파트너 수요가 크다"고 말했다.

인텔은 이 수요를 겨냥해 설계부터 생산까지 묶은 협력 모델을 내놨다. 로렌스 총괄은 "고객은 AI 수요와 자본, 반도체 생태계를 가져오고 인텔은 설계 역량과 첨단 패키징, 디자인 서비스, 파운드리를 제공한다"고 말했다.

협력 방식은 다섯 가지다. 설계부터 생산까지 맡는 턴키 설계, 고객 설계를 중심으로 한 공동 설계, 외부 파운드리 칩을 인텔 파운드리로 옮기는 전환 지원, 인텔 칩렛을 섞는 패키징, 기존 인텔 제품의 맞춤화다.

◆ 소버린 AI는 국산 서버 연합으로

산토시 비스와나탄 인텔 아시아태평양 지역 총괄은 "진정한 소버린 AI를 위해 인프라의 모든 요소를 통제할 필요는 없다"며 "모든 나라가 대형 시장만큼 자본을 투자할 수 있는 것은 아니기 때문에 각 시장에 맞고 확장 가능한 인프라가 필요하다"고 말했다.

인텔코리아는 이를 위해 23개 기업이 참여하는 'K-AI 풀스택 얼라이언스'를 출범시켰다. 배태원 인텔코리아 대표는 "국산 서버를 기반으로 한 개방형 인프라 위에서 한국 기업들이 AI 주권을 갖고 혁신을 만들어 가자는 약속"이라고 말했다. 이날 행사에는 삼성전자·SK하이닉스·LG전자·SK텔레콤 등 52개 기업과 5개 정부·공공기관이 참여했다.

raul1649@newspim.com