올해 민간소비 누른 '고유가'...'반도체' 호황 효과는 내년 체감 전망

KDI, 12일 반도체 호황 및 유가 상승 소비 영향 보고서

내년 반도체 효과로 소비 증가율 0.6%p↑ 추정

석유 최고가격제, 물가 상승률 0.6%p 억제 추정

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중동 분쟁에 따른 국제유가 상승이 올해 민간소비 증가율을 약 0.4%포인트(p) 낮췄다는 분석이 나왔다. 내년에는 고유가 부담이 줄고 반도체 호황이 가계 소비로 이어지면서 소비 회복세가 빨라질 전망이다.

반도체 호황은 내년 민간소비 증가율을 약 0.6%p 높일 것으로 추정됐다. 기업 이익이 성과급과 배당을 거쳐 가계 지출로 이어지는 데 시차가 있는 만큼 소비 회복은 내년 하반기에 더 뚜렷하게 체감될 것으로 예상됐다.

한국개발연구원(KDI)은 12일 이 같은 내용을 담은 '최근 반도체 호황과 유가 상승이 민간소비에 미치는 영향' 보고서를 발표했다. 올해 3분기 실질 국내총생산(GDP)은 수출과 설비투자 호조에 힘입어 전년 동기보다 3.4% 늘었다. 같은 기간 민간소비 증가율은 1.1%에 그쳤다.

용인 반도체 클러스터 조감도 [사진=SK하이닉스]

◆ 고유가 충격은 즉각...반도체 효과는 1년 뒤부터

KDI에 따르면 올해 1~3분기 평균 반도체 수출가격은 지난해 같은 기간보다 145.3% 올랐다. 중동 분쟁 여파로 원유 수입가격도 2분기와 3분기에 전년 동기 대비 각각 43.4%, 31.3% 상승했다.

반도체 가격 상승은 수출기업의 이익 증가로 먼저 나타난다. 기업이 성과급과 배당을 지급하고 이를 받은 가계가 지출을 늘리기까지는 시간이 걸린다. 유가 상승은 석유류와 여행·항공서비스 가격에 빠르게 반영됐다.

마창석 KDI 경제전망실 연구위원은 이날 브리핑에서 "명목임금 상승세가 정체된 가운데 물가가 오르면서 2분기 실질임금이 감소했다"며 "가계의 소비 여력이 비교적 빠르게 약화되고 있다"고 설명했다.

KDI가 세계 경기와 교역 여건 등의 영향을 분리해 추정한 결과, 반도체 가격에 통상적인 규모의 상승 충격이 발생하면 민간소비는 4분기 뒤부터 늘기 시작해 7~8분기 뒤 최대 0.3% 증가했다. 유가에 통상적인 상승 충격이 발생한 경우에는 소비가 곧바로 줄어 3분기 뒤 약 0.5% 감소했다.

지난 30일 오후 인천국제공항 대한항공 화물터미널에서 홍콩으로 향하는 대한항공 KE313편에 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 수출 화물이 실리고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 석유 최고가격제, 소비자물가 상승률 0.6%p 억제 추정

정부는 지난 3월 셋째 주부터 정유사 공급가격에 상한을 두는 석유 최고가격제를 시행했다. KDI는 국제 석유제품 가격과 환율을 바탕으로 제도가 없었을 때의 주유소 판매가격을 추정해 실제 가격과 비교했다.

최고가격제는 3~10월 석유류 가격 상승률을 월평균 약 12%p, 소비자물가 상승률을 약 0.6%p 낮춘 것으로 추정됐다. 가격 억제 효과는 국제유가가 급등한 분쟁 초기에 가장 컸다. 이후 유가가 안정되면서 줄었다가 최근 분쟁이 다시 격화되면서 확대됐다.

김지연 KDI 경제전망실 전망총괄은 민간소비 분석에 원유 수입가격지수를 사용해 국내 휘발유 가격을 낮춘 최고가격제 효과가 제한적으로 반영됐다고 설명했다. 그는 "이 효과를 감안하면 올해와 내년 유가의 하방 효과가 조금 축소될 수 있다"고 말했다.

[제공=KDI] 2026.11.12 jongwon3454@newspim.com

◆ 내년 하반기 소비 회복 체감 전망...고금리·임금은 변수

KDI는 반도체 가격 상승이 내년 민간소비 증가율을 약 0.6%p 높이고, 올해 유가 상승의 여파는 내년 증가율을 약 0.2%p 낮출 것으로 추정했다. 김 총괄은 내년 국제유가가 올해보다 10% 안팎 낮아지고 반도체 대외 수요는 강한 흐름을 유지한다는 전망을 전제로 삼았다고 설명했다.

김 총괄은 내년 상반기에 성과급을 받는 가계의 소득이 늘어도 이들의 지출이 다른 가계의 소득 증가로 이어지기까지 시간이 걸린다고 봤다. 그는 "상반기 때는 조금씩 점진적으로 늘다가 하반기가 돼서야 조금 더 체감되지 않을까"라고 말했다.

반도체 기업의 이익이 가계 소비로 이어지는 과정에서는 배당보다 성과급의 역할이 클 것으로 봤다. 김 총괄은 "배당금 가운데 국내 가계가 받는 몫을 고려하면 성과급의 영향이 조금 더 클 것"이라고 말했다.

그러면서 "늘어난 지출이 숙박·음식이나 문화생활처럼 국내 고용과 소득을 창출하는 분야에 집중될수록 체감 경기 개선 폭도 커질 수 있다"고 덧붙였다.

KDI는 중동 분쟁에 따른 추가 유가 상승과 높은 시장금리, 비반도체 부문의 낮은 임금 상승률을 소비 회복의 제약 요인으로 꼽았다. 김 총괄은 가계 대출 부담도 가장 주요한 하방 요인으로 지목했다. KDI는 금리와 임금 등을 종합적으로 반영한 민간소비 전망치를 다음 주 공개할 예정이다.

김 총괄은 "경제 전반을 대상으로 한 추가적인 수요 진작 정책의 필요성은 크지 않은 것으로 판단된다"며 "지속적인 소비 회복을 위해 비반도체 부문의 생산성을 높여 임금과 고용 여건을 개선할 필요가 있다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com