경찰, '성북구 10대 살해' 50대 구속영장 신청

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진술 거부에 프로파일러 투입…경찰, 범행 동기 수사

숨진 10대 여성, 피의자 아들 성범죄 피해자

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 서울 성북구에 있는 한 숙박업소에서 본인 아들의 성범죄 피해자로 알려진 10대 여성을 살해한 50대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

서울 성북경찰서는 살인 혐의로 긴급체포된 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 12일 밝혔다.

경찰이 서울 성북구에서 10대 여성을 살해한 혐의로 긴급체포된 50대 남성에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청했다. 사진은 성북경찰서 [사진=송은정 기자]

경찰은 전날 오전 1시40분 성북구 정릉동 공유숙박플랫폼 숙소에서 50대 남성 A씨를 살인 혐의로 긴급체포했다. A씨는 체포 당시 만취 상태였다.

경찰은 이날 오전 2차 조사를 시작했지만 전날에 A씨는 진술을 거부하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 경찰은 프로파일러를 투입할 예정이다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 A씨의 범행 전후 행적 등을 확인하고 있다. 공유 숙소는 A씨의 지인이 1박을 예약한 것으로 확인된다.

A씨는 지난 10일 오후 경 인천 소재 생활용품 판매점 2개소에서 과도와 번개탄을 구입했다. 이후 A씨는 지난 10일 오후 5시17분쯤 범행 장소인 공유 숙소에 도착해 집 앞에 먼저 와 있던 피해자 B양을 만나 함께 집 안으로 들어갔다.

이후 A씨는 약 3시간 뒤인 오후 8시 30분쯤 공유 숙소에서 혼자 나와 인근을 배회하며 과도와 파손된 휴대폰을 유기한 것으로 알려졌다.

숨진 B양은 올해 1월 A씨의 20대 아들이 저지른 미성년자의제강간 사건의 피해자였던 것으로 확인됐다. 미성년자의제강간은 법률상 일정한 나이 미만 미성년자와 성관계를 했을 경우 동의 여부와 관계없이 강간죄에 준해 처벌할 수 있는 범죄다.

B양은 학교에는 다니지 않았던 것으로 파악됐다. 평소 가출이 잦았으며 가정 문제로 여러 차례 경찰에 신고한 뒤 올해 초부터 청소년 쉼터에서 생활해왔다. 이후 서울뿐 아니라 다른 지역의 쉼터를 오가며 지낸 것으로 전해졌다.

B양 부모는 지난 1월 A씨의 20대 아들을 성범죄 혐의로 고소했다. 서울 노원경찰서는 지난 3월 A씨의 아들을 불구속 송치했다. 이 사건은 지난 4월 22일 서울서부지방공소청으로 이송돼 수사 중이며 아직 기소되지 않았다. A씨의 아들은 절도 사건으로 서울남부구치소에 구속된 상태다.

경찰은 이날 B양을 부검하고 정확한 범행 동기와 경위를 확인할 예정이다.

경찰 관계자는 "현재까지 정확한 범행 동기는 확인되지 않고 있다"고 설명했다.

yuniya@newspim.com