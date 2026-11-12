IMF·세계은행 등 13개 국제금융기구...한국서 인재 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부가 12~13일 성균관대에서 국제금융기구 채용설명회를 개최했다
- IMF·세계은행 등 13개 기구가 채용 절차와 해외 근무 경험을 소개했다
- 13일 서류 통과자를 대상으로 33개 직무 면접과 맞춤형 컨설팅을 진행한다
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서류심사 통과자 대상...33개 직무 면접 진행
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 국제통화기금(IMF)과 세계은행그룹(WBG) 등 13개 국제금융기구가 한국에서 채용설명회를 연다. 사전 서류심사를 통과한 지원자를 대상으로 33개 직무의 채용 면접도 진행한다.
재정경제부는 12~13일 성균관대학교에서 '제18회 국제금융기구 채용설명회'를 개최한다고 12일 밝혔다. 재경부는 한국 인재의 국제금융기구 진출을 돕기 위해 2009년부터 매년 이 행사를 열고 있다.
올해는 세계은행그룹 인사국장과 자크 에정게 아프리카개발은행(AfDB) 인사부총재 등 고위급 인사담당자가 참석한다. 아시아개발은행(ADB), 경제협력개발기구(OECD), 국제결제은행(BIS) 등도 참여한다.
첫날에는 기구별 인사담당자가 채용 절차를 소개하고 국제금융기구에 재직 중인 한국인 직원들이 참가자들에게 채용 준비 과정과 해외 근무 경험을 들려준다. 올해 새로 마련한 취업전략 특강에서는 자기소개서와 영문 이력서 작성 요령을 안내한다.
13일에는 사전 서류심사를 통과한 지원자를 대상으로 33개 직무의 채용 면접과 5개 기구의 1대1 맞춤형 컨설팅이 진행된다. 기구별 수요에 따라 채용 상담과 모의면접도 마련한다.
문지성 재경부 국제경제관리관은 개회사에서 세계은행그룹 독립책임성기구 부총재로 선임된 한국인이 내년 1월 부임할 예정이라는 점을 소개한다. 또 국제금융기구와의 고위급 협의와 초급전문가(JPO) 제도 등을 활용해 한국 인재의 진출을 지원하겠다는 방침도 밝힐 예정이다.
주현준 재경부 개발금융국장은 에정게 부총재 등과 만나 국제기구의 한국인 채용과 고위직 진출 확대를 요청할 계획이다.
jongwon3454@newspim.com