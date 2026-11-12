머스크 "젠슨 황 영입할 수 있다면 영광일 것"

AI 핵심 요약beta
- 일론 머스크는 11일 젠슨 황 영입이 가능하다면 영광이라고 밝혔다
- 엔비디아 이사회는 황 CEO 거취 논의를 준비 중인 것으로 전해졌다
- 황 CEO 관련 논란이 불거지며 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 8% 넘게 하락했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 스페이스X 창업자이자 테슬라 최고경영자(CEO)인 일론 머스크는 현지시간 11일 위기에 처한 젠슨 황 엔비디아 CEO를 영입할 수 있다면 "영광일 것"이라고 밝혔다.
머스크는 이날 금융 블로그 제로헤지가 소셜미디어 엑스(X)에 "일론, 제발 젠슨을 영입해줘(Elon please hire Jensen)"라는 글을 올리자 이같이 답했다.
앞서 뉴욕타임스(NYT)는 황 CEO가 메가스피드의 전 고위임원 앨리스 황뿐만 아니라 엔비디아의 사내 임원과도 불륜 관계였다고 폭로했고, 월스트리트저널(WSJ)은 엔비디아 이사회가 황 CEO의 거취를 논의할 준비를 하고 있다고 전했다. 엔비디아 주가는 황 CEO의 부재 위험이 높아지자 시간외 거래에서 8% 넘게 떨어졌다.
머스크의 이날 발언은 실제 황 CEO를 영입할 생각이 있다기보다 황 CEO의 경영 능력에 대해 공개적으로 신뢰를 표시한 것이라고 할 수 있다.
엔비디아(NVDA)의 황 CEO는 지난 주말(현지시간 8일)부터 언론의 집중 조명을 받았다. 그가 데이터센터 운영업체 메가스피드의 앨리스 황과 불륜 관계를 맺었다고 인정한 이후부터다. 미국 정보당국은 앨리스 황을 중국에 포섭된 간첩이라고 의심한다.
뉴욕타임스가 인용한 정보당국의 보고에 따르면 앨리스 황은 황 CEO에 관한 정보를 수집할 목적으로 포섭됐다.
미 상원 은행위원회 소속인 공화당의 케빈 크레이머 상원은 이날(11일) 황 CEO가 사임해야 한다는 주장을 반복했다. 그는 하원 감독위원회 소속 민주당 수하스 수브라마냠 의원, 공화당 돈 베이컨 하원의원과 함께 강경한 목소리로 황 CEO의 사퇴를 촉구하고 있다.
osy75@newspim.com