젠슨 황 스캔들, 美·中 무역 휴전 첫 시험대…시진핑-트럼프 회담 앞 '돌발 변수'

휴전 연장 핵심은 美 기술 규제 유예…워싱턴에선 '50% 룰' 등 추가 통제 요구

中 "미국 내부 갈등의 유탄"…의혹 제기 시점 두고 '정치적 의도' 의심

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 중국 스파이 의혹이 다음 주 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담을 앞두고 미중 무역 휴전의 첫 시험대로 떠올랐다. 대중국 관여를 주장해 온 미국 기술업계의 대표 인물이 흔들리면서 미 의히ㅗ에서는 수출 통제 강화론에 힘이 실리고, 중국에서는 의혹 제기의 정치적 의도를 의심하는 목소리가 나오고 있다.

블룸버그통신은 11일(현지시간) 내년 1월 만료되는 미중 간 1년짜리 무역 휴전의 연장 여부가 상당 부분 미국의 대중 기술 수출 신규 제한 유예에 달려 있다고 보도했다. 휴전에는 연간 약 5000억달러(약 672조원) 규모의 양국 간 상품·서비스 교역이 걸려 있다.

데이비드 퍼듀 주중 미국대사도 이날 이번 파문이 이미 "순탄치 않은" 시기를 지나고 있는 양국 관계에 시험대가 되고 있다는 신호를 보냈다.

황 CEO의 입지는 더 좁아지고 있다. 블룸버그는 사안에 정통한 소식통을 인용해 엔비디아 이사회가 차기 CEO 후보를 물색하고 있다고 전했다.

블룸버그 이코노믹스의 마이클 덩 지경학 기술 애널리스트는 "황 CEO가 물러나면 엔비디아가 반도체와 AI 시스템에서 계속 앞서 나가기가 더 어려워질 수 있다"며 "미국의 대중 통제 강화에 반대해 온 업계의 가장 영향력 있는 인물도 약해지는 셈"이라고 분석했다.

◆ 워싱턴에선 추가 통제 요구…"휴전의 첫 중대 시험"

미국 일부 의원과 외교정책 전문가들은 백악관에 첨단 반도체 유출을 줄이기 위한 추가 수출 통제를 요구하고 있다. 이미 제재 대상인 기업이 과반 지분을 보유한 자회사까지 규제하는 이른바 '50% 룰'이 허점을 막을 핵심 수단으로 거론된다. 이 규정은 내년 1월까지 유예된 상태다.

제프 문 전 미국무역대표부(USTR) 중국 담당 대표보는 "이번 사안은 휴전의 첫 번째 중대 시험대"라며 "중국 첩보 활동이 엔비디아 기술을 훔치려 했거나 실제로 훔쳤다면 미국은 대응해야 한다"고 말했다. 그는 "휴전의 핵심은 미국의 기술 규제 강화 자제와 중국의 핵심 광물 공급 약속이었다"며 "이번 사태는 기술 규제 문제의 정중앙을 건드린다"고 짚었다.

갈등의 불씨는 이전부터 있었다. 스콧 베선트 재무장관과 제이미슨 그리어 USTR 대표는 이달 초 허리펑 중국 부총리에게 1년 전 한국에서 두 정상이 도출한 무역 합의의 이행을 강조했다. 그리어 대표 등은 미국이 휴전에 따라 확보하기로 한 희토류가 기대한 물량과 속도로 들어오지 않고 있다고 거듭 지적해 왔다.

다만 아직 휴전이 깨질 조짐은 보이지 않는다. 베선트 장관은 이번 주 셰펑 주미 중국대사와 함께한 행사에서 양국 관계의 진전을 높이 평가했다.

투자자들은 다음 주 선전 APEC 정상회의에서 트럼프 대통령이 수출 통제와 관련해 어떤 신호를 보낼지, 황 CEO가 자리를 지킬 경우 그를 데려갈지 주목하고 있다.

트럼프 대통령은 이번 주 황 CEO를 "명예로운 사람"이라고 두둔했다. 황 CEO는 지난 5월 트럼프 대통령의 개인적 초청으로 앵커리지 급유지에서 에어포스원에 막판 합류해 베이징 방문에 동행했다.

◆ 중국 "미국 내부 갈등의 유탄"

중국에서는 의혹이 불거진 시점에 주목하고 있다. 황 CEO의 오랜 후원자인 트럼프 대통령이 중간선거 참패로 힘이 빠진 직후 의혹이 본격적으로 터져 나왔다는 것이다. 후시진 전 환구시보 편집인은 미국 정보당국의 유출이 "계산된 정치적 동기에 따른 것"이라고 주장했다.

중국 외교관 출신인 왕이웨이 런민대 국제사무연구원장은 "중국이 미국 내부 갈등의 부수적 피해를 입고 있다"며 "민주당이 중간선거에서 극적인 반전을 이룬 것은 트럼프에 대한 반발뿐 아니라 실리콘밸리 빅테크와 금융자본의 동맹에 대한 대중의 반발도 반영한 것"이라고 말했다.

쑨청하오 칭화대 국제안보전략센터 연구원은 "중국 입장에서 위험은 개인 행위에 대한 조사가 중국 기업에 대한 광범위한 기술 규제의 명분이 되는 것"이라고 우려했다.

우신보 푸단대 미국연구센터 주임은 이번 의혹 제기 시점이 "정보 당국 내 일부가 트럼프의 대중 접근법에 불만을 갖고 있다"는 점을 반영한 것일 수 있다고 봤다. 그러면서 "추가 통제는 미국 제품에 중국 시장을 닫아 두고 싶어 하는 화웨이 같은 기업들만 확실히 도울 것"이라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령을 동행해 베이징을 찾았던 젠슨 황 엔비디아 회장이 지난 14일 중국 베이징 인민대회당을 방문했다. [사진=중국신문사]

kwonjiun@newspim.com