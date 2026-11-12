제2회 '코그페' 15일 막 내려...가전·車 할인 이달 말까지

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배추·무 등 김장재료 할인 내달 2일까지

수산물 할인 29일까지...상생소비복권 응모 94만명

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 전국 할인 행사인 '코리아 그랜드 페스티벌(코그페)'이 오는 15일 막을 내린다. 수산물과 가전·자동차, 김장재료 할인은 품목에 따라 이달 말이나 다음달 초까지 이어진다.

중소벤처기업부는 12일 제2회 코그페의 막바지 할인 일정을 안내했다. 코그페는 내수 활성화와 지역 소비 촉진을 위해 부처별 할인행사를 통합한 행사로 지난달 29일부터 전국에서 진행 중이다.

2026 코리아 그랜드 페스티벌 포스터 [제공=중소벤처기업부]

먼저 '대한민국 수산대전–코리아 수산 페스타'는 이달 29일까지 주요 수산물을 온·오프라인에서 할인 판매한다. 배추와 무, 고추, 마늘 등 김장재료 할인 행사는 다음달 2일까지 이어진다. 모바일 농할상품권 20% 할인 판매는 15일까지 진행된다.

삼성전자와 LG전자는 30일까지 온·오프라인 매장에서 TV와 생활가전, 노트북, 모니터 등을 할인 판매한다. LG전자는 쿠폰과 카드 청구할인을 적용하면 최대 60% 할인 혜택을 제공한다. 국내 완성차 5개사도 같은 날까지 중형 세단과 스포츠유틸리티차량(SUV) 등 일부 차종을 150만~1000만원 할인한다.

전통시장과 골목상권 행사도 이번 주말까지 이어진다. 대구시는 15일까지 지역 전통시장 20곳에서 구매 고객에게 생활용품 등을 증정한다. 경남과 원주, 울산은 지역 온라인몰과 공공배달앱을 통해 자체 할인 쿠폰을 제공한다.

신용카드사 9곳도 골목상권과 전통시장 이용 고객을 대상으로 청구할인과 경품 행사를 진행하고 있다.

지난 11일 오전 10시 기준 상생소비복권 응모자는 94만6938명으로 집계됐다. 구매 영수증이나 현장 사진을 제출하는 소비 인증 캠페인도 진행 중이다.

행사별 할인 품목과 적용 조건은 코그페 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

중기부 관게자는 "남은 기간 가까운 전통시장과 골목상권, 참여 기업 매장을 찾아 할인 혜택을 이용해 달라"고 당부했다.

jongwon3454@newspim.com