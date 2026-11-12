와이앤아처, 스포츠 스타트업 3개사 방콕 'A-STREAM' 참가 지원

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 액셀러레이터 와이앤아처가 태국 방콕에서 열린 '2026 A-STREAM in Bangkok'을 통해 국내 스포츠 스타트업 3개사의 해외시장 진출과 투자 유치 활동을 지원했다.

[이미지=와이앤아처] '2026 A-STREAM in Bangkok' 행사 현장

와이앤아처는 지난 11월 4일부터 7일까지 태국 방콕에서 진행된 '2026 A-STREAM in Bangkok'에 스포츠 스타트업 3개사의 참가를 지원했다고 밝혔다. 참가기업들은 현지 투자자와 창업지원기관 관계자들을 만나 사업모델을 소개하고, 해외 투자 유치 및 사업제휴 가능성을 검토했다.

국민체육진흥공단의 '2026 스포츠 액셀러레이팅 지원사업'에 따라 마련된 이번 프로그램은 와이앤아처가 주관 및 운영을 맡았다. 동남아시아의 주요 기술 거점으로 성장하고 있는 태국에서 현지 창업 생태계와 투자 환경을 확인하고, 참여기업의 글로벌 역량을 강화하는 데 중점을 뒀다.

와이앤아처는 현지 프로그램에 앞서 참가기업의 해외 투자 유치 준비를 위한 사전 교육을 진행했다. 기존 IR 발표 자료를 해외 투자자 대상 영문 자료로 제작하고, 영어 전문 코치가 기업별로 발표 스크립트와 발음, 제스처 등을 지도하는 1:1 피칭 컨설팅 'Pitching Level-Up'을 운영했다.

이번 프로그램에는 AI 스포츠 해설·중계 솔루션 'AI 스포츠 코멘터리(ASC)'를 개발한 ㈜언에이아이, 애슬레저 브랜드 '루티니(ROUTINY)'와 바르는 마그네슘 제품 '더블 미네랄 리커버리 에멀전'을 선보인 ㈜서연컴퍼니, AI 영상 분석을 기반으로 개인별 맞춤형 3D 프린팅 골프 퍼터를 제작하는 ㈜애슬레틱그라파이트기어 등 3개사가 참여했다.

태국 현지에서는 방콕의 주요 스타트업 혁신단지인 트루디지털파크(True Digital Park)와 스타트업 보육 공간을 방문하는 일정이 진행됐다. 참가기업들은 현지 창업 지원 체계와 투자 환경을 살펴보는 한편, 관련 기관과 향후 협력할 수 있는 방안에 대해서도 의견을 나눴다.

이어 11월 5일부터 6일까지 트루디지털파크에서 개최된 글로벌 스타트업 콘퍼런스 'A-STREAM' 본행사에 참가했다. 각 기업은 사전 컨설팅 과정에서 보완한 영문 IR 자료를 활용해 현지 투자자와 창업지원기관 관계자들에게 제품의 차별점과 해외 성장 전략을 발표했다.

기업별 1:1 비즈니스 매칭도 진행됐다. 참가기업들은 투자자 및 현지 관계자와 직접 만나 투자 유치와 사업제휴 가능성을 논의했다. 이 밖에도 키노트 강연과 패널 토론을 통해 동남아시아 시장 동향 및 현지 창업 생태계에 관한 정보를 접했으며, 네트워킹 파티에서는 투자자와 기관 관계자들과의 교류를 이어갔다.

일정 마지막 날에는 각 기업이 현지 벤처캐피털(VC)과 스타트업, 관련 기관을 직접 방문했다. 참가기업들은 후속 미팅과 시장조사를 통해 현지 소비자 및 업계 동향을 파악하고, 태국 시장 진입을 위한 전략을 점검했다.

이번 프로그램은 사전 IR 역량 강화와 현지 투자자 대상 발표에 이어 기업별 시장조사 및 후속 미팅까지 연결한 것이 특징이다. 참가기업들은 공식 행사 이후에도 현지 기관을 직접 방문해 투자·협력 가능성을 살펴보고, 시장조사와 후속 미팅을 통해 태국 시장 진입 전략을 점검했다.

A-STREAM은 와이앤아처가 2017년부터 개최해 온 글로벌 스타트업 네트워킹 콘퍼런스로, 올해 10회째를 맞았다. 그동안 누적 참가자 약 4,300명, 스타트업 1,100여 개사, VC·LP 690여 곳이 함께했다. 올해 행사에는 태국 국가혁신청(NIA), 디지털경제진흥청(DEPA), 쭐라롱콘대학교 혁신허브를 비롯해 현지 금융·에너지 대기업 계열 기업형 벤처캐피털(CVC) 등이 참여했다.

[이미지=와이앤아처] '2026 A-STREAM in Bangkok' 관계자들이 기념촬영을 하고 있다.

와이앤아처 관계자는 "참가기업들이 해외 투자자에게 사업모델과 기술 경쟁력을 효과적으로 전달할 수 있도록 영문 IR 자료 준비와 발표 컨설팅부터 현지 피칭, 비즈니스 매칭까지 연계해 지원했다"며 "앞으로도 스포츠 스타트업의 해외 투자 유치와 판로 개척이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 후속 연계 지원을 지속하겠다"고 말했다.

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