'초대받은 불청객' 얼어붙은 중일관계와 다카이치의 딜레마

日 외교도 기울어진 운동장, APEC서 외교적 고립 불가피

악수조차도 불편한 중일 관계, '파밍지려' 는 꿈 같은 얘기

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= APEC 정상회의에서 국가 간, 특히 주최국과의 양자 정상회담은 다자외교 무대의 꽃이라고 할 수 있다. 그러나 중국 선전에서 열리는 2026년 APEC 정상회의에서 중국은 다카이치 사나에 일본 총리와 별도의 양자 정상회담을 계획하지 않는 것으로 전해졌다.

2025년 11월 7일 다카이치 총리의 '대만 유사시 개입' 발언으로 중일관계가 극도로 악화한 가운데 이번 선전 APEC 정상회의는 양국 간 대립과 냉기류만 확인하는 무대가 될 전망이다.

다카이치 총리의 발언에 대한 중국의 태도는 단순한 외교적 반감을 넘어 적대감으로까지 번지는 양상이다. 중국공산당이 '핵심이익'으로 규정한 대만 문제를 건드렸기 때문이다. 중국은 대만 유사시 개입 발언을 '하나의 중국' 원칙을 흔드는 중국에 대한 강력한 도전으로 받아들인다.

다카이치 정권은 출범한 후 침략전쟁에 대한 반성은 고사하고 전후 평화주의의 상징인 헌법 9조 개정을 추진하며 자위대의 헌법상 지위 명문화와 군사적 역할 확대, 방위비 증액 등을 모색하고 있다.

과거 일본 침략의 상흔이 여전히 선명한 중국은 일본이 이웃 국가들을 유린한 과거사에 대한 사과는 커녕 패전국으로서의 역사적 책임과 전후 국제질서에 대한 약속마저 저버리고 있다며 맹공을 퍼붓고 있다.

중일 양국은 과거에도 역사 문제 등을 놓고 첨예하게 대립했지만, '파빙지려(破冰之旅·얼음을 깨는 여행)', '영춘지려(迎春之旅·봄을 맞이하는 여행)'라는 신문 헤드라인이 상징하듯 정상 간 방문외교를 통해 관계를 복원하곤 했다.

그러나 이번처럼 뚜렷한 출구가 보이지 않는 상황은 이례적이다. 베이징 외교 소식통은 다카이치 총리가 당시의 '대만 유사시' 발언과 입장에 대해 별다른 변화를 보이지 않는 한 중일 양국 관계 개선은 요원한 일이 될 것이라고 전망했다.

또 대만 매체의 외교 전문기자는 중국은 대일 관계개선을 서두르지 않을 것이라며 시진핑 국가주석의 리더십 연장 여부가 결정될 1년 뒤 제21차 당대회를 앞둔 상황에서 중국 지도부는 내부 결속을 강화하기 위해서라도 일본에 강경한 태도를 유지할 가능성이 크다고 말했다.

중일관계 경색에 따른 일본의 손실도 커지고 있다. 다카이치 총리의 발언 이후인 2026년 1~9월 일본을 방문한 중국인 관광객은 전년 대비 55.5% 줄었다. 단 이틀 만에 일본행 항공권 예약 49만 건 이상이 취소되기도 했다. 노무라연구소는 관광 차질이 장기화할 경우 일본의 GDP가 0.36%, 금액으로는 약 2조2000억엔 감소할 것으로 추산했다.

또 일본으로선 자동차와 방위산업의 핵심 소재인 희토류도 큰 문제다. 일본은 전체 희토류 수입의 71.9%를 중국에 의존하고 있으며, 중희토류의 경우 의존도가 100%에 이른다. 다이와증권은 중국발 공급 차질이 1년간 지속될 경우 일본 GDP가 1.3~3.2% 감소하고 실업자는 90만 명 늘어난 216만 명에 달할것으로 내다봤다.

다카이치 총리 역시 진퇴양난에 빠졌다. 아베 신조 전 총리의 정치 노선을 계승한 대중 강경파인 다카이치는 반중 정서를 등에 업고 정치적 지지 기반을 다져왔다. 대중 강경 기조를 후퇴시키거나 발언을 철회할 경우 핵심 지지층이 이탈할 수 있다는 점에서 쉽게 물러서기도 어렵다.

일본은 제3자인 미국을 통한 메시지 전달 형식으로 사실상의 입장 철회라는 모호한 출구 전략을 모색한 것으로 전해졌다. 하지만 중국 측은 잘못을 바로잡으려는 명백하고 진정성 있는 행동을 요구하며 강경한 입장을 고수하고 있다.

기자의 지인중 사회과학원 연구원은 중일 양국 관계가 시진핑 주석 집권 초기인 2014년 베이징 APEC 정상회의 당시에도 껄끄러운 적이 있었지만, 사전 협상을 통해 갈등을 완화했고 결국 시 주석과 아베 총리의 정상 간 악수가 성사됐다는 점을 상기시켰다.

이번 선전 APEC 정상회담에 즈음해 중국은 일본이 다카이치 총리의 발언과 관련해 아무런 입장 변화도 보이지 않고, 관계 개선을 위한 실질적 노력을 보이지 않은 채 다른 정상들과 동등한 예우만 요구하고 있다고 지적한다.

중국은 다카이치 총리에게도 동등한 예우를 갖춰 APEC 초청장을 보냈지만, 정작 손님을 맞이하는 중국의 표정에는 차갑고 불편한 기색만 가득해 보인다. 선전 APEC 무대에서 다카이치 일본 총리는 비록 초청장은 받았지만 환영받지는 못하는 '초대받은 불청객'이 될 가능성이 커졌다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com