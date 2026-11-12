전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.12 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

'초대받은 불청객' 얼어붙은 중일관계와 다카이치의 딜레마

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 중국은 12일 선전 APEC에서 다카이치 일본 총리와 정상회담을 계획하지 않는 것으로 알려졌다
  • 다카이치 총리의 대만 유사시 개입 발언으로 중일 관계가 극도로 악화했다
  • 일본은 중국인 관광객 감소와 희토류 의존으로 경제적 손실이 커질 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

日 외교도 기울어진 운동장, APEC서 외교적 고립 불가피
악수조차도 불편한 중일 관계, '파밍지려' 는 꿈 같은 얘기

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= APEC 정상회의에서 국가 간, 특히 주최국과의 양자 정상회담은 다자외교 무대의 꽃이라고 할 수 있다. 그러나 중국 선전에서 열리는 2026년 APEC 정상회의에서 중국은 다카이치 사나에 일본 총리와 별도의 양자 정상회담을 계획하지 않는 것으로 전해졌다.

2025년 11월 7일 다카이치 총리의 '대만 유사시 개입' 발언으로 중일관계가 극도로 악화한 가운데 이번 선전 APEC 정상회의는 양국 간 대립과 냉기류만 확인하는 무대가 될 전망이다.

다카이치 총리의 발언에 대한 중국의 태도는 단순한 외교적 반감을 넘어 적대감으로까지 번지는 양상이다. 중국공산당이 '핵심이익'으로 규정한 대만 문제를 건드렸기 때문이다. 중국은 대만 유사시 개입 발언을 '하나의 중국' 원칙을 흔드는 중국에 대한 강력한 도전으로 받아들인다.

다카이치 정권은 출범한 후 침략전쟁에 대한 반성은 고사하고 전후 평화주의의 상징인 헌법 9조 개정을 추진하며 자위대의 헌법상 지위 명문화와 군사적 역할 확대, 방위비 증액 등을 모색하고 있다.

 

과거 일본 침략의 상흔이 여전히 선명한 중국은 일본이 이웃 국가들을 유린한 과거사에 대한 사과는 커녕 패전국으로서의 역사적 책임과 전후 국제질서에 대한 약속마저 저버리고 있다며 맹공을 퍼붓고 있다.

중일 양국은 과거에도 역사 문제 등을 놓고 첨예하게 대립했지만, '파빙지려(破冰之旅·얼음을 깨는 여행)', '영춘지려(迎春之旅·봄을 맞이하는 여행)'라는 신문 헤드라인이 상징하듯 정상 간 방문외교를 통해 관계를 복원하곤 했다.

그러나 이번처럼 뚜렷한 출구가 보이지 않는 상황은 이례적이다. 베이징 외교 소식통은 다카이치 총리가 당시의 '대만 유사시' 발언과 입장에 대해 별다른 변화를 보이지 않는 한 중일 양국 관계 개선은 요원한 일이 될 것이라고 전망했다.

또 대만 매체의 외교 전문기자는 중국은 대일 관계개선을 서두르지 않을 것이라며 시진핑 국가주석의 리더십 연장 여부가 결정될 1년 뒤 제21차 당대회를 앞둔 상황에서 중국 지도부는 내부 결속을 강화하기 위해서라도 일본에 강경한 태도를 유지할 가능성이 크다고 말했다.

중일관계 경색에 따른 일본의 손실도 커지고 있다. 다카이치 총리의 발언 이후인 2026년 1~9월 일본을 방문한 중국인 관광객은 전년 대비 55.5% 줄었다. 단 이틀 만에 일본행 항공권 예약 49만 건 이상이 취소되기도 했다. 노무라연구소는 관광 차질이 장기화할 경우 일본의 GDP가 0.36%, 금액으로는 약 2조2000억엔 감소할 것으로 추산했다.

또 일본으로선 자동차와 방위산업의 핵심 소재인 희토류도 큰 문제다. 일본은 전체 희토류 수입의 71.9%를 중국에 의존하고 있으며, 중희토류의 경우 의존도가 100%에 이른다. 다이와증권은 중국발 공급 차질이 1년간 지속될 경우 일본 GDP가 1.3~3.2% 감소하고 실업자는 90만 명 늘어난 216만 명에 달할것으로 내다봤다.

다카이치 총리 역시 진퇴양난에 빠졌다. 아베 신조 전 총리의 정치 노선을 계승한 대중 강경파인 다카이치는 반중 정서를 등에 업고 정치적 지지 기반을 다져왔다. 대중 강경 기조를 후퇴시키거나 발언을 철회할 경우 핵심 지지층이 이탈할 수 있다는 점에서 쉽게 물러서기도 어렵다.

일본은 제3자인 미국을 통한 메시지 전달 형식으로 사실상의 입장 철회라는 모호한 출구 전략을 모색한 것으로 전해졌다. 하지만 중국 측은 잘못을 바로잡으려는 명백하고 진정성 있는 행동을 요구하며 강경한 입장을 고수하고 있다.

기자의 지인중 사회과학원 연구원은 중일 양국 관계가 시진핑 주석 집권 초기인 2014년 베이징 APEC 정상회의 당시에도 껄끄러운 적이 있었지만, 사전 협상을 통해 갈등을 완화했고 결국 시 주석과 아베 총리의 정상 간 악수가 성사됐다는 점을 상기시켰다.

이번 선전 APEC 정상회담에 즈음해 중국은 일본이 다카이치 총리의 발언과 관련해 아무런 입장 변화도 보이지 않고, 관계 개선을 위한 실질적 노력을 보이지 않은 채 다른 정상들과 동등한 예우만 요구하고 있다고 지적한다.

중국은 다카이치 총리에게도 동등한 예우를 갖춰 APEC 초청장을 보냈지만, 정작 손님을 맞이하는 중국의 표정에는 차갑고 불편한 기색만 가득해 보인다. 선전 APEC 무대에서 다카이치 일본 총리는 비록 초청장은 받았지만 환영받지는 못하는 '초대받은 불청객'이 될 가능성이 커졌다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38
사진
'스파이 의혹' 앨리스 황, 베이징 체류 확인 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와의 혼외 관계로 논란의 중심에 선 중국 스파이 의혹 인물, 앨리스 황(중국명 황러)이 본국인 중국 베이징으로 건너가 머물고 있는 것으로 확인됐다. 11일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 싱가포르 '메가스피드 인터내셔널'(이하 메가스피드)의 창업자이자 젠슨 황 CEO와의 사생활 스캔들 및 스파이 의혹을 빚은 앨리스 황이 현재 중국 보안 당국이 소재를 파악한 가운데 베이징에 거주하고 있다고 보도했다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 그가 언제 어떤 경위로 베이징으로 이동했는지, 현재 어떤 활동을 하고 있는지는 즉각 확인되지 않았다. 중국 외교부는 앞서 그가 스파이라는 의혹을 부인했으며, 이번 보도와 관련해서도 즉각적인 입장을 내놓지 않았다. 앨리스 황은 사모펀드와 방송 업계에서 경력을 쌓은 뒤 2023년 메가스피드를 설립했다. 이 회사는 조 바이든 전 미국 대통령이 중국을 상대로 첨단 인공지능(AI) 칩 수출에 대한 광범위한 제재를 가한 지 불과 몇 달 만에 중국 대형 비디오 게임 기업 '세븐로드 홀딩스'에서 분사했다. 세븐로드는 먼저 자사의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드 소재 법인인 '황러'에 매각했고, 이후 앨리스 황이 경영권을 인수했다. 이어 2023년 11월, 황러 법인은 메가스피드를 싱가포르의 한 페이퍼컴퍼니(유령회사)에 다시 매각했다. 매각이 이뤄진 지 불과 며칠 만에 메가스피드는 엔비디아의 공식 클라우드 파트너(NCP)로 지정됐는데, 이는 엔비디아로부터 첨단 칩을 우선적으로 공급받을 수 있는 핵심 지위다. 무역 기록상 메가스피드는 이후 46억 달러가 넘는 엔비디아 칩을 사들여 동남아 데이터센터를 통해 알리바바 등 중국 기업들에 대여해 왔다. 미국 당국의 조사와 엔비디아 이사회의 진상 규명이 진행 중인 가운데, 핵심 당사자인 앨리스 황이 베이징에 체류 중인 것으로 확인되면서 젠슨 황 CEO의 거취 논란과 미 행정부 내 제재 갈등은 더욱 증폭될 것으로 보인다. wonjc6@newspim.com   2026-11-12 14:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동