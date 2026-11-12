온양민속박물관, 거북이와 콩 프로그램 운영 완료

AI 핵심 요약beta
- 온양민속박물관은 10일부터 24일까지 성인 대상 프로그램을 진행했다
- 참가자들은 거북 유물 관찰과 정원 산책, 콩 요리 시식을 체험했다
- 박물관은 5월부터 10월까지 세 가지 생생국가유산 사업을 운영했다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 온양민속박물관은 국가유산청과 아산시가 주최하는 2026년 생생국가유산 사업 《시간의 유산 '용이 된 거북'》의 세 번째 프로그램 〈시간을 걷는 지혜: 거북이와 콩〉을 10월 10일부터 24일까지 매주 토요일 박물관 야외 정각에서 진행했다고 밝혔다.
이번 프로그램은 성인을 대상으로 총 6회 운영됐다. 참가자들은 세 시간 동안 유물 속 거북을 살펴보고, 박물관 정원을 거닐고, 콩 요리를 맛보는 순서로 진행됐다.
첫 순서인 '거북이 유물 살펴보기'에서는 박물관 소장품 중 거북이 담긴 유물 10점을 활용한 '거북이 유물카드'가 사용됐다. 참가자들은 카드를 통해 유물의 이름과 쓰임을 맞히고 유물에 담긴 상징을 나눴다.
흥선대원군이 사용한 것으로 알려진 거북흉배를 비롯해 거북 모양의 점구와 연적, 거북을 수놓은 수저집 등을 통해 일상 도구에 담긴 장수와 복을 바라는 마음을 살폈다.
이어 박물관의 '온양팔경'을 도슨트와 함께 둘러보는 정원 산책이 진행됐다. 참가자들은 각 풍경의 특징을 담아 만든 초롱을 보며 마음에 드는 장소를 골라 그림, 글, 사진, 소리로 기록하거나 자연물을 모았다.
마지막 순서로 스튜디오 팜폼의 김현서 작가가 준비한 콩 요리 시식이 있었다. 작두콩차와 함께 청태 후무스, 검은콩 두부, 대두 템페, 병아리콩 파리나타, 토종콩 샐러드 등이 제공됐다. 여러 콩과 뿌리채소를 넣은 수프와 콩 비지를 활용한 두유 푸딩도 함께 나왔다.
이번 프로그램을 끝으로 온양민속박물관의 2026년 생생국가유산 사업은 마무리됐다. 박물관은 '거북흉배'를 대상으로 5월부터 10월까지 대상을 달리한 세 가지 프로그램을 운영했다. 6월에는 어린이 대상 〈신묘한 거북 탐험대〉, 7월에는 외국인 유학생과 다문화 가정 대상 〈지구를 지키는 거북흉배〉가 열렸다.
whitss@newspim.com