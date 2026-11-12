하나카드, 하나증권과 '무빙카드' 이벤트…적립 혜택 최대 5배

AI 핵심 요약beta
- 하나카드는 12일 무빙카드 발급 10만장 돌파 기념행사를 시작했다
- 행사는 12일부터 12월 31일까지 진행되며 적립 혜택을 최대 5배로 높였다
- 신규 하나증권 계좌 고객은 월 최대 17만5000하나머니를 받을 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
하나증권 계좌 보유·신규 개설 여부에 따라 추가 혜택
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 '무빙(MOVING)카드' 발급 10만장 돌파를 기념해 하나증권과 함께 적립 혜택을 최대 5배로 높이는 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.
이번 행사는 무빙카드가 출시 98일 만에 발급 10만장을 넘어선 것을 기념해 마련됐다. 행사 기간은 이날부터 오는 12월 31일까지다.
무빙카드는 3일 연속 이용하면 기본 혜택의 2배를 제공한다. 이번 이벤트에 응모하면 이를 3배로 높여준다. 하나증권 계좌를 보유한 기존 고객은 총 4배, 프로모션을 통해 하나증권 계좌를 새로 개설한 고객은 최대 5배의 적립 혜택을 받을 수 있다.
하나카드에 따르면 신규 계좌 개설로 5배 적립을 적용받는 고객은 ONLINE 모드에서 월 최대 9만5000하나머니를 추가로 받을 수 있다. 카드 이용 패턴과 혜택 모드 조합에 따라 월 최대 17만5000하나머니의 리워드를 받을 수 있다는 설명이다.
무빙카드는 소비 패턴에 맞춰 혜택 영역을 바꿀 수 있는 신용카드다. ALLDAY·ONLINE·PLAY·LIFE·GLOBAL 등 5가지 서비스 모드 중 하나를 선택할 수 있으며, 발급 후 하나페이 앱에서 매월 1회 모드를 변경할 수 있다.
해외여행이나 직구 이용 고객을 위한 트래블로그 스위치 기능도 제공해 해외 이용 수수료 면제 혜택을 받을 수 있다. 하나은행·하나증권·하나손해보험 등 하나금융그룹 계열사 서비스 이용 시에는 커피쿠폰과 주식 매수쿠폰, 하나머니 등을 추가로 제공한다.
연회비는 국내 전용과 국내외 겸용(마스터카드) 모두 2만원이다. 카드 세부 혜택과 이벤트 참여 조건은 하나카드 홈페이지와 하나페이 앱에서 확인할 수 있다.
성영수 하나카드 대표는 "무빙카드는 손님이 일상에서 누리는 금융혜택을 극대화하고 소비패턴에 맞춰 실질적인 가치를 제공하기 위한 상품"이라며 "이번 하나증권과의 협업을 시작으로 손님이 체감할 수 있는 유용한 혜택과 차별화된 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com