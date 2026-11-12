드론스테이션·불 안 녹는 전투복…국방 혁신제품 6개 첫 지정

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171건 후보 중 최종 6개 선정…최소 3년 수의계약 가능

드론스테이션·용융 방지 전투복 등 중소기업 제품…내년 지정 대상 확대

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 정부가 국방 분야 혁신제품 6개를 처음으로 지정했다. 민간의 첨단기술을 군에 신속하게 도입하는 동시에 중소기업이 공공조달 시장에서 초기 판로를 확보할 수 있도록 지원한다는 방침이다.

국방부와 재정경제부는 12일 재경부 주관 공공수요발굴위원회를 통해 국방 분야 혁신제품 6개를 최초로 지정했다고 밝혔다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 11일 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 열린 '2026 초혁신경제 포럼'에 참석, 인사말을 하고 있다. [사진=재정경제부]

국방 분야 혁신제품 지정제도는 군에서 필요로 하는 민간의 혁신기술과 제품을 신속하게 도입하기 위해 지난해 12월 신설돼 올해부터 시행됐다. 기존에는 다른 부처에서 지정한 혁신제품을 군이 구매·활용하는 방식이었지만, 이번에는 국방 분야의 특수성과 군의 요구사항을 반영해 제품을 직접 발굴·지정했다는 점에서 차이가 있다.

이번에 지정된 제품은 군 장비 관리와 작전 수행, 장병 안전 등 다양한 분야에서 활용할 수 있는 중소기업 제품 6개다.

구체적으로 방독마스크 세척·살균·건조 장비(케이엔에이), 20톤급 유압식 자동 2단 유압브레이커(대모엔지니어링), 용융·낙하 방지와 위장 성능을 동시에 갖춘 전투복(보광아이엔티) 등이 포함됐다.

이동형 드론스테이션(휴인스), 약실청소기(수성정밀기계), 지능형 감시정찰 임무장비(SOLVIT-iSR·솔빛시스템)도 혁신제품으로 지정됐다.

이동형 드론스테이션은 드론의 이동·충전·정비 제약으로 발생하는 감시정찰 공백을 줄이는 데 목적이 있다. 지능형 감시정찰 임무장비는 수동 영상 분석에 따른 탐지 편차와 피로 부담을 줄여 표적 탐지 정확도와 상황 판단 능력을 높이도록 개발됐다.

전투복에는 화염에 노출됐을 때 소재가 녹아내리거나 떨어지는 현상을 방지하는 기술과 위장 성능을 함께 구현한 소재가 적용됐다. 방독마스크 세척 장비와 약실청소기는 군 장비의 정비 부담을 줄이고 운용 안정성을 높이는 데 활용될 수 있다.

제품 선정은 단계별 심사를 거쳐 이뤄졌다. 국방 분야 연구개발과 민군기술협력사업, 우수 상용품 시범사용제도, 국방정보화 신기술 도입사업 등 4개 사업·제도를 통해 우수성이 확인된 제품을 대상으로 공공성과 혁신성을 평가했다.

최초 신청 대상 171건 가운데 군 수요 발생 가능성이 있는 48건을 추렸고, 이 중 16건을 추진과제로 선정했다. 이후 기업 신청 9건 중 공공성·혁신성 평가를 통과한 7건에 대해 조달 적합성을 검토한 결과 최종 6건이 지정됐다.

혁신제품으로 지정되면 최소 3년 동안 수의계약이 가능해진다. 군은 국방 수요에 부합하는 제품을 경쟁입찰 절차 없이 신속하게 도입할 수 있는 길이 열리고, 기업은 공공조달을 통해 초기 판로를 확보할 기회를 얻는다. 다만 혁신제품 지정이 실제 구매계약 체결을 보장하는 것은 아니다.

국방분야 혁신제품 최초 지정 대상. [자료=재정경제부]

정부는 내년부터 국방 분야 혁신제품 지정제도를 확대할 계획이다. 올해 첫 시행 과정에서 확인된 보완사항을 토대로 지정 대상을 늘리고 평가 기준과 운영 절차도 개선하기로 했다.

국방부 군수관리국장은 "이번 국방 분야 혁신제품 첫 지정은 우수한 민간 혁신기술과 제품이 군의 다양한 수요를 충족하고 국방 분야에 활용될 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"고 밝혔다.

이어 민간 기술과 군의 실질적인 수요를 연계해 첨단 국방력 강화와 혁신기업의 기술경쟁력 향상으로 이어지는 선순환 구조를 조성할 것으로 기대했다.

재경부 조달계약정책관은 "혁신제품 지정은 공공부문이 민간의 혁신기술을 선제적으로 도입하고 기업의 성장을 지원하는 중요한 정책"이라며 "앞으로도 국방부와 긴밀히 협력해 국방 분야 혁신조달을 활성화하겠다"고 말했다.

아울러 우주항공청과 지방정부 등 혁신제품 지정에 새롭게 참여하는 기관들과 협력을 확대해 혁신제품의 공공시장 진출을 지원하겠다고 밝혔다.

hyun9@newspim.com