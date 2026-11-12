현대캐피탈, GV90 전용 '제네시스 파이낸스 THE 90' 출시

AI 핵심 요약beta
- 현대캐피탈은 12일 제네시스 GV90 전용 금융 프로그램을 출시했다
- 차량 가격 할인과 배터리 관리·보유 이력에 따른 추가 혜택을 제공한다
- 배송·세차·코팅·상담과 사고 시 신차 교환 등 프리미엄 서비스를 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대캐피탈은 새롭게 출시된 제네시스 GV90 전용 리스·렌트 금융 프로그램 '제네시스 파이낸스 THE 90'을 출시한다고 12일 밝혔다.
이 프로그램은 기존 '제네시스 파이낸스'의 금융 혜택에 차량 계약부터 출고·이용 단계에 걸친 프리미엄 케어 서비스를 결합한 것이 특징이다.
계약 시 차량 가격의 3.6% 할인과 임대료 할인 혜택을 제공한다. 현대캐피탈에 따르면 기본 차량 가격이 1억3950만원인 GV90 스탠다드 7인승을 이용할 경우 일반 금융상품 대비 월 25만원, 60개월간 총 1500만원의 비용을 절감할 수 있다.
배터리 관리와 기존 차량 이용 이력에 따른 추가 할인도 제공한다. 배터리 관리 프로그램 '배터리 라이프 케어 2.0(배터리코치+)'에 가입하면 월 5만원 상당의 추가 할인을 받을 수 있으며, 목표 리워드 스코어 달성 시 30만원의 리워드가 지급된다.
기존 제네시스 차량이나 수입차, 현대자동차 전기차(캐스퍼 제외), 수소차 넥쏘를 보유하거나 이용한 고객이 이 프로그램을 이용하면 월 12만원을 추가 할인한다. 블루멤버스 포인트로 월 리스·렌트 요금 일부를 납부하는 '멤버십 페이먼트' 서비스도 이용할 수 있다.
차량 배송과 관리 서비스도 마련했다. 제네시스 전용 쇼룸카로 고객이 원하는 장소에 GV90을 운송하는 '90 프라이빗 딜리버리'를 제공한다. 출고 시에는 프리미엄 썬팅과 가죽·유리막 코팅, 블랙박스 등으로 구성된 '90 익스클루시브 패키지'가 제공된다.
차량 이용 중에는 내·외부 세차와 휠 딥클리닝, 프리미엄 코팅 등이 포함된 '90 프레스티지 케어'를 연 4회 제공한다. 고객 전용 상담 채널인 '90 컨시어지'도 운영한다.
'90 신차 교환 서비스'는 출고 후 1년 이내에 수리비가 신차 구입가의 30% 이상인 차대차 사고가 발생하면 신차 구입 비용 부담 없이 차량을 교체할 수 있는 서비스다. 다만 취득세와 공채매입 등 신차 등록에 필요한 비용은 월 납입금에 합산해 납부해야 한다.
현대캐피탈 관계자는 "제네시스 GV90에 걸맞게 다양한 경제적 혜택과 프리미엄 케어 서비스를 담았다"며 "GV90을 선택하는 또 하나의 이유가 될 수 있도록 지속적으로 상품과 서비스를 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com