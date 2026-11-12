NH농협카드, 유니온페이와 중국·대만 결제 할인 프로모션

AI 핵심 요약beta
- NH농협카드가 12일 중국·대만 이용객과 해외 직구 고객 대상 할인행사를 시작했다
- 중국 알리페이·위챗페이 수수료를 면제하고 주요 브랜드 결제 할인도 제공한다
- 대만 현지 결제와 알리익스프레스 구매 시 내년 3월까지 할인 혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드는 유니온페이와 함께 중국·대만 현지 이용 고객과 해외 직구 고객을 위한 할인 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.
중국에서는 오는 12월 31일까지 알리페이와 위챗페이 앱에 NH농협 유니온페이 카드를 등록해 결제할 때 발생하는 3%의 수수료를 면제한다.
현지 주요 브랜드의 즉시할인 혜택도 제공한다. 헤이티·나이슈·하겐다즈·릴리안 베이커리 등에서는 30위안 이상 결제 시 10위안을, 하이디라오·더 치즈케이크 팩토리·좌정우원·제이드가든 등에서는 300위안 이상 결제 시 50위안을 할인한다. 쉐이크쉑·홀리랜드·따룬파마트 등에서는 200위안 이상 결제 시 30위안을 즉시 할인받을 수 있다.
대만에서는 내년 3월 31일까지 주요 오프라인 가맹점에서 최대 50% 즉시할인 혜택을 제공한다.
오는 12월 15일까지 'PROSPERITY PLAZA(까르푸)'에서 3000대만달러 이상 결제하면 150대만달러를 할인하며, 매주 목요일에는 100대만달러를 추가로 할인한다. 이달 30일까지는 타오위안 공항철도를 회당 100대만달러에 이용할 수 있다. 매표소에서 현장 티켓을 구매하는 경우는 제외된다.
알리익스프레스에서는 광군제 행사 기간인 11월 1~18일과 블랙프라이데이 행사 기간인 11월 19일~12월 3일에 대상 카드로 100달러 이상 결제하면 16달러를 즉시 할인한다. 기존 할인 이벤트와 중복 적용할 수 있어 NH농협 유니온페이 개인카드로 결제하면 회차당 최대 32달러, 두 행사 합산 최대 64달러의 혜택을 받을 수 있다.
NH농협카드 관계자는 "중국과 대만 여행객 증가와 연말 해외 직구 수요에 맞춰 실질적인 혜택 중심의 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 고객들의 다양한 라이프스타일과 트렌드에 맞춘 차별화된 해외 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
자세한 행사 내용과 참여 방법은 NH pay와 NH농협카드 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
yunyun@newspim.com