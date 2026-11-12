삼성화재 "자사주 소각 시기 검토 중…캐노피우스 인수해도 주주환원 유지"

주주환원 조기 실행 질의에 "검토 중"…후속 계획 발표 시점 미정

캐노피우스 인수 후 해외 이익 비중 20%대 중반 전망

관리급여 효과는 중장기적…수수료 개편에 계약 유지 중요성 커져

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재가 자사주 소각 시기를 포함한 주주환원 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 영국 특수보험사 캐노피우스 지분 추가 인수 이후에도 기존 주주환원 기조를 유지하면서 성장 투자와 환원 확대를 병행한다는 방침이다. 다만 구체적인 실행 일정과 후속 기업가치 제고 계획의 발표 시점은 제시하지 않았다.

구영민 삼성화재 경영지원실장(CFO)은 12일 열린 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "주주환원과 성장 투자는 균형 있게 추진하고 있다"며 "중장기 주주가치 극대화를 위한 전략적 자본 배분의 일환으로 생각해 달라"고 말했다.

이날 컨콜에서는 캐노피우스 인수 이후에도 초과자본 여력이 충분한데 주주환원을 앞당기지 않는 이유에 대한 질문이 나왔다. 기존 보유 자사주 소각 시점과 배당성향 50% 목표를 모두 2028년으로 유지한 배경과 후속 기업가치 제고 계획의 발표 시점 등을 물었다.

[사진=삼성화재]

이에 구 실장은 자사주 소각 시기를 포함한 기업가치 제고 계획 전반을 검토하고 있지만 아직 결론이 나지 않아 발표 자료에는 기존 계획을 반영했다고 설명했다. 그는 "주주환원 확대도 중장기 자본정책의 핵심 과제"라며 "결정되는 대로 시장과 공유하겠다"고 말했다.

캐노피우스 추가 인수는 해외 수익 기반을 확대하기 위한 핵심 실행 과제로 제시했다. 삼성화재는 지난 9일 이사회에서 글로벌 사모펀드 KKR, 한국투자공사와 함께 캐노피우스 잔여 지분 60%를 인수하기로 결정했다. 삼성화재는 약 16억7000만달러를 투자해 지분율을 80.6%로 높일 예정이다.

이번 인수로 해외 사업의 이익 기여도는 현재 10% 미만에서 인수 직후 20%대 중반으로 높아질 것으로 전망했다. 캐노피우스 실적이 연간 연결 기준으로 온전히 반영되는 2028년에는 캐노피우스의 세전이익이 약 7500억원 규모에 이를 것으로 예상했다. 지난해 캐노피우스에서 인식한 지분법이익은 1139억원이었다.

전경은 글로벌투자팀장 상무는 "국내 B2C 중심에서 글로벌 B2B로 사업이 확대되면서 수익원이 다변화되는 효과가 있다고 보고 있다"고 말했다. 삼성화재는 당분간 인수 후 통합과 해외 거점 간 시너지 실현에 집중할 방침이다. KKR을 공동 투자자로 유치한 것도 미국 보험시장의 거래처·인재 네트워크를 활용해 현지 사업을 확대하려는 목적이라고 설명했다.

인수 재원 약 2조3000억원은 외부 차입 없이 보유 현·예금과 자산 포트폴리오 조정을 통해 마련하는 방안을 우선 검토하고 있다. 인수에 따른 지급여력비율(K-ICS) 하락 폭은 약 20~25%포인트, 기본자본 기준 비율 하락 폭은 약 15~20%포인트로 추산했다. 캐노피우스 지급준비금은 6주간의 실사와 외부 자문사 검증 등을 거쳐 적정한 수준으로 판단했다고 밝혔다.

실손보험 손해율과 관련해서는 지난 7월 관리급여 도입으로 비급여 지급 구조에 진전이 있었다고 평가하면서도 효과가 중장기적으로 나타날 것으로 내다봤다.

권기순 삼성화재 장기상품개발1팀장 상무는 "도수치료는 청구 총량이 관리되는 구조인 만큼 단기적인 손해율 개선보다는 중장기적으로 점차 안정될 것으로 보고 있다"고 말했다. 보험금 절감액 등 구체적인 수치는 제시하지 않았다.

일부 유사 비급여 항목으로 청구가 옮겨가는 풍선효과도 관찰하고 있다고 밝혔다. 대체 가능성이 높은 주요 항목을 모니터링하고, 이상 징후가 확인되면 확산을 막기 위해 선제적으로 관리할 계획이다.

판매수수료 제도 개편에 대해서는 단기적으로 신계약 물량과 채널별 영업 활동에 변동성이 생길 수 있지만, 중장기적으로는 과도한 판매비 경쟁이 완화될 것으로 전망했다.

조진만 장기보험전략팀장 상무는 "전속 채널은 현행 운영 구조를 감안할 때 제도 변화에 따른 영향이 크지 않을 것으로 예상한다"며 "GA 채널은 초기 판매비 집행 방식에 일부 변화가 예상되지만 업계 전반에 동일한 제도가 적용되는 만큼 중장기적으로 채널 간 경쟁 여건이 점차 안정화될 것"이라고 말했다.

수수료 분급 확대에 따라 초기 판매수수료보다 상품 경쟁력과 인수심사, 설계사 생산성, 고객 관리와 계약 유지 역량의 중요성이 높아질 것으로 봤다. 안정적인 전속 채널과 우량 GA 중심의 영업 기반을 갖춘 만큼 이러한 변화가 판매비 효율화와 신계약 가치 제고에 긍정적으로 작용할 수 있다는 설명이다. 다만 제도 개편에 따른 신계약 매출이나 CSM 감소 폭 등 정량적인 전망은 내놓지 않았다.

한편 삼성화재의 올해 3분기 연결 기준 당기순이익은 4936억원으로 전년 동기 대비 8.3%, 전 분기 대비 33.2% 감소했다. 매출액은 6조5096억원으로 전년 동기 대비 13.6% 증가했으나 영업이익은 5774억원으로 13.0% 줄었다.

3분기 누적 당기순이익은 1조8676억원으로 전년 동기 대비 4.6% 증가했다. 누적 보험손익과 투자손익은 각각 1조5103억원, 1조434억원으로 9.8%, 6.7% 늘었다. 자동차보험은 3분기 보험손익 191억원으로 전년 동기 648억원 적자에서 흑자로 전환했고, 3분기 말 CSM 잔액은 전년 말보다 6674억원 증가한 14조8350억원을 기록했다.

yunyun@newspim.com