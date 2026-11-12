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삼성화재 "자사주 소각 시기 검토 중…캐노피우스 인수해도 주주환원 유지"

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  • 삼성화재는 12일 자사주 소각을 포함한 주주환원 방안을 검토했다
  • 캐노피우스 잔여 지분 60% 인수로 해외 이익 비중 확대를 추진했다
  • 3분기 순이익은 4936억원으로 전년 동기보다 8.3% 감소했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주주환원 조기 실행 질의에 "검토 중"…후속 계획 발표 시점 미정
캐노피우스 인수 후 해외 이익 비중 20%대 중반 전망
관리급여 효과는 중장기적…수수료 개편에 계약 유지 중요성 커져

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재가 자사주 소각 시기를 포함한 주주환원 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 영국 특수보험사 캐노피우스 지분 추가 인수 이후에도 기존 주주환원 기조를 유지하면서 성장 투자와 환원 확대를 병행한다는 방침이다. 다만 구체적인 실행 일정과 후속 기업가치 제고 계획의 발표 시점은 제시하지 않았다.

구영민 삼성화재 경영지원실장(CFO)은 12일 열린 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "주주환원과 성장 투자는 균형 있게 추진하고 있다"며 "중장기 주주가치 극대화를 위한 전략적 자본 배분의 일환으로 생각해 달라"고 말했다.

이날 컨콜에서는 캐노피우스 인수 이후에도 초과자본 여력이 충분한데 주주환원을 앞당기지 않는 이유에 대한 질문이 나왔다. 기존 보유 자사주 소각 시점과 배당성향 50% 목표를 모두 2028년으로 유지한 배경과 후속 기업가치 제고 계획의 발표 시점 등을 물었다.

[사진=삼성화재]

이에 구 실장은 자사주 소각 시기를 포함한 기업가치 제고 계획 전반을 검토하고 있지만 아직 결론이 나지 않아 발표 자료에는 기존 계획을 반영했다고 설명했다. 그는 "주주환원 확대도 중장기 자본정책의 핵심 과제"라며 "결정되는 대로 시장과 공유하겠다"고 말했다.

캐노피우스 추가 인수는 해외 수익 기반을 확대하기 위한 핵심 실행 과제로 제시했다. 삼성화재는 지난 9일 이사회에서 글로벌 사모펀드 KKR, 한국투자공사와 함께 캐노피우스 잔여 지분 60%를 인수하기로 결정했다. 삼성화재는 약 16억7000만달러를 투자해 지분율을 80.6%로 높일 예정이다.

이번 인수로 해외 사업의 이익 기여도는 현재 10% 미만에서 인수 직후 20%대 중반으로 높아질 것으로 전망했다. 캐노피우스 실적이 연간 연결 기준으로 온전히 반영되는 2028년에는 캐노피우스의 세전이익이 약 7500억원 규모에 이를 것으로 예상했다. 지난해 캐노피우스에서 인식한 지분법이익은 1139억원이었다.

전경은 글로벌투자팀장 상무는 "국내 B2C 중심에서 글로벌 B2B로 사업이 확대되면서 수익원이 다변화되는 효과가 있다고 보고 있다"고 말했다. 삼성화재는 당분간 인수 후 통합과 해외 거점 간 시너지 실현에 집중할 방침이다. KKR을 공동 투자자로 유치한 것도 미국 보험시장의 거래처·인재 네트워크를 활용해 현지 사업을 확대하려는 목적이라고 설명했다.

인수 재원 약 2조3000억원은 외부 차입 없이 보유 현·예금과 자산 포트폴리오 조정을 통해 마련하는 방안을 우선 검토하고 있다. 인수에 따른 지급여력비율(K-ICS) 하락 폭은 약 20~25%포인트, 기본자본 기준 비율 하락 폭은 약 15~20%포인트로 추산했다. 캐노피우스 지급준비금은 6주간의 실사와 외부 자문사 검증 등을 거쳐 적정한 수준으로 판단했다고 밝혔다.

실손보험 손해율과 관련해서는 지난 7월 관리급여 도입으로 비급여 지급 구조에 진전이 있었다고 평가하면서도 효과가 중장기적으로 나타날 것으로 내다봤다.

권기순 삼성화재 장기상품개발1팀장 상무는 "도수치료는 청구 총량이 관리되는 구조인 만큼 단기적인 손해율 개선보다는 중장기적으로 점차 안정될 것으로 보고 있다"고 말했다. 보험금 절감액 등 구체적인 수치는 제시하지 않았다.

일부 유사 비급여 항목으로 청구가 옮겨가는 풍선효과도 관찰하고 있다고 밝혔다. 대체 가능성이 높은 주요 항목을 모니터링하고, 이상 징후가 확인되면 확산을 막기 위해 선제적으로 관리할 계획이다.

판매수수료 제도 개편에 대해서는 단기적으로 신계약 물량과 채널별 영업 활동에 변동성이 생길 수 있지만, 중장기적으로는 과도한 판매비 경쟁이 완화될 것으로 전망했다.

조진만 장기보험전략팀장 상무는 "전속 채널은 현행 운영 구조를 감안할 때 제도 변화에 따른 영향이 크지 않을 것으로 예상한다"며 "GA 채널은 초기 판매비 집행 방식에 일부 변화가 예상되지만 업계 전반에 동일한 제도가 적용되는 만큼 중장기적으로 채널 간 경쟁 여건이 점차 안정화될 것"이라고 말했다.

수수료 분급 확대에 따라 초기 판매수수료보다 상품 경쟁력과 인수심사, 설계사 생산성, 고객 관리와 계약 유지 역량의 중요성이 높아질 것으로 봤다. 안정적인 전속 채널과 우량 GA 중심의 영업 기반을 갖춘 만큼 이러한 변화가 판매비 효율화와 신계약 가치 제고에 긍정적으로 작용할 수 있다는 설명이다. 다만 제도 개편에 따른 신계약 매출이나 CSM 감소 폭 등 정량적인 전망은 내놓지 않았다.

한편 삼성화재의 올해 3분기 연결 기준 당기순이익은 4936억원으로 전년 동기 대비 8.3%, 전 분기 대비 33.2% 감소했다. 매출액은 6조5096억원으로 전년 동기 대비 13.6% 증가했으나 영업이익은 5774억원으로 13.0% 줄었다.

3분기 누적 당기순이익은 1조8676억원으로 전년 동기 대비 4.6% 증가했다. 누적 보험손익과 투자손익은 각각 1조5103억원, 1조434억원으로 9.8%, 6.7% 늘었다. 자동차보험은 3분기 보험손익 191억원으로 전년 동기 648억원 적자에서 흑자로 전환했고, 3분기 말 CSM 잔액은 전년 말보다 6674억원 증가한 14조8350억원을 기록했다. 

yunyun@newspim.com

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삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38
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엔비디아 이사회, 젠슨황 후임CEO 물색 중 [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 엔비디아(NVDA) 이사회가 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 후임을 물색하기 위해 외부 업체와 협력하고 있다고 현지시간 11일 블룸버그가 소식통을 인용해 보도했다. 엔비디아 이사회는 또 정식 후임자를 찾는 동안 임시 CEO를 선임하는 방안도 검토하고 있다. 사안에 정통한 복수의 관계자에 따르면 엔비디아 이사회는 수요일(11일) 젠슨 황의 거취를 논의하기 위해 회의를 진행했다. 이사회의 이러한 움직임은 황 CEO의 추가 외도설이 터져나온 것과 맞물린다. 중국을 위해 스파이 활동을 했다는 의혹을 받는 앨리스 황 메가스피드 전 고위임원과 황 CEO의 불륜 사실이 회사를 흔들어 놓은 가운데 이날(11일) 뉴욕타임스를 통해서는 황 CEO가 사내 직속 부하 임원과도 불륜 관계였다는 추가 폭로가 나왔다. 뉴욕타임스(NYT)는 황 CEO가 사내 헬스케어 부문 부사장, 킴벌리 파월(48)과 부적절한 관계를 맺어왔다고 전했다. 파월 역시 기혼녀다. 신문은 지난 3월 두 사람이 캘리포니아주 산호세에서 열린 엔비디아 연례 개발자 콘퍼런스(GTC) 기간 중 인근 호텔에서 애정 행각을 벌이는 모습이 포착됐다는 관계자의 말을 전했다. 젠슨 황의 퇴임 가능성이 커지면서 시간 외 거래에서 엔비디아 주가는 8% 급락했다. 젠슨 황과 깊은 관계를 유지하며 반도체 중국 밀반출 수사를 받았던 슈퍼마이크로 주가도 5% 넘게 하락했다. 한편 미국 예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)에서 젠슨 황 CEO가 오는 12월 1일 전에 엔비디아 CEO 직에서 물러날 확률은 70% 넘게 치솟았다. 젠슨 황 엔비디아 CEO [사진=로이터 뉴스핌] osy75@newspim.com 2026-11-12 09:07

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