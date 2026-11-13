가계자금 증시 순유입 147조원…김학균 "집단적 성공의 경험 필요"

AI 핵심 요약beta
- 13일 김학균 센터장이 개인투자자 장기투자 유도를 위한 증시 매력도 제고를 제안했다
- 가계자금 147조원이 증시에 유입됐지만 외국인과 기관은 순매도한 것으로 나타났다
- 배당성향 개선과 상장종목 관리, 미성년 ISA·공모펀드 활성화가 과제로 제시됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
낮은 배당성향·상장종목 관리 지적…ISA 미성년 가입 허용 제안
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 올해 국내 증시에 유입된 가계자금이 147조원을 넘어선 가운데 개인투자자의 장기투자를 유도하기 위해서는 국내 주식시장의 투자 매력도를 높여야 한다는 제언이 나왔다.
가계 금융자산에서 주식 비중이 빠르게 확대되고 있지만 이러한 흐름이 지속되려면 배당성향 개선과 상장종목 관리 등을 통해 투자자들이 장기적인 투자 성과를 얻을 수 있는 환경을 조성해야 한다는 분석이다.
13일 금융위원회에 따르면 김학균 신영증권 리서치센터장은 이날 서울 여의도에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 '증시의 장기·기관 중심 수요기반 확충'을 주제로 이 같은 의견을 제시했다.
김 센터장은 올해 개인투자자의 증시 자금 유입이 확대된 점을 짚으며 투자자들이 국내 증시에서 성공적인 투자 경험을 쌓는 것이 중요하다고 강조했다. 이를 위해 국내 상장기업의 낮은 배당성향을 개선하고 상장종목의 질적 관리를 강화해야 한다고 제언했다.
◆ 가계 금융자산 주식 비중 34.4%…외국인·기관은 순매도
금융위원회 자료에 따르면 가계 금융자산 가운데 주식 비중은 지난해 3월 말 20.2%에서 올해 6월 말 34.4%로 14.2%포인트 상승했다. 올해 들어 지난 5일까지 가계자금의 증시 순유입액은 147조4000억원으로 사상 최대를 기록했다.
김 센터장은 올해 국내 증시에서 개인투자자와 기업의 자사주 매입이 순매수 흐름을 보인 반면 외국인과 기관투자자는 순매도했다고 설명했다. 그는 "외국인은 기조적으로 팔고 있다"며 "기관들도 주식을 파는 모습이 이제 나타나고 있다"고 분석했다.
특히 외국인 순매도 배경으로 이미 높은 국내 주식 보유 비중을 꼽았다. 김 센터장은 "그 이유는 이미 많이 들고 있다는 거 말고는 이유가 없다고 생각한다"고 말했다. 외국인이 국내 증시 시가총액의 약 37%에 해당하는 지분을 보유하고 있어 추가적인 지분 확대에는 한계가 있을 수 있다는 분석이다.
◆ 낮은 배당성향·상장종목 부실…장기투자 걸림돌
개인투자자의 장기투자를 확대하기 위해서는 국내 증시의 투자 매력도를 높여야 한다고 강조했다. 그는 "우리나라의 배당 성향이 낮다"며 한국과 유사한 제조업 중심 국가인 대만·중국·일본보다 배당성향이 낮은 이유를 상장기업들이 주주들에게 설명할 필요가 있다고 지적했다.
또 "저는 주주들에게 꼭 배당하는 게 능사만은 아니라고 생각한다"며 기업의 경영 성과가 장기적으로 주주가치에 기여하는 것도 중요하다고 설명했다.
상장종목의 질적 관리 필요성도 제기했다. 김 센터장은 장기적으로 국내 증시에서 상승한 종목보다 하락한 종목이 훨씬 많았다고 지적하며 개별 종목 투자에 따른 위험이 지나치게 크다고 평가했다. 이에 상장 적격성이 부족한 기업이 시장에 다수 진입한 것은 아닌지 점검할 필요가 있다고 강조했다.
◆ ISA 미성년 가입 허용·공모펀드 활성화 제안
장기투자 기반 확충을 위한 제도 개선 과제로는 개인종합자산관리계좌(ISA)의 활용 범위 확대를 제시했다.
김 센터장은 ISA를 국민의 평생 자산관리 플랫폼으로 육성할 필요가 있다고 강조했다. 미성년자도 상속·증여를 통해 자산을 보유할 수 있는 만큼 ISA 가입을 허용하고, 투자자의 보유기간에 따라 인센티브를 제공하는 방안도 제안했다.
공모펀드 활성화 필요성도 강조했다. 김 센터장은 국내 공모펀드 시장이 크게 위축됐다고 진단하며 전문 운용인력을 통한 장기투자 기반을 강화해야 한다고 제언했다. 개인투자자가 개별 종목의 주가 변동에 직접 대응하면서 겪는 부담을 줄이고 장기적인 자산 형성을 지원하기 위해 공모펀드를 활성화할 필요가 있다는 설명이다.
winter1004@newspim.com