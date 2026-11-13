'두 분기 적자' 스타벅스의 겨울 반격…'헬로키티·프리퀀시' 동시에 띄운다

19일부터 협업 상품 순차 출시…겨울 사은 행사로 연말 수요 공략

상품·운영 조직도 재정비…집객 확대·경영 효율화 병행

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 1년여 만에 돌아온 대표 사은 행사 'e-프리퀀시'에 글로벌 캐릭터 '헬로키티'까지 더했다. 두 분기 연속 적자 늪에 빠진 스타벅스코리아가 연말 대목을 기점으로 실적 반등을 꾀하기 위해 꺼내 든 승부수다.

한정판 굿즈와 시즌 음료로 뜸해진 고객 발길을 매장으로 다시 불러들이는 한편, 의사결정 속도를 높이기 위한 상품·운영 조직 재편에도 속도를 내고 있다. 집객 확대와 경영 효율화라는 두 마리 토끼를 잡아 연내 흑자 전환의 발판을 마련하겠다는 계산이다.

스타벅스코리아가 오는 19일부터 헬로키티 프로모션을 진행한다. 사진은 헬로키티 프로모션 포스터. [사진=스타벅스코리아 인스타그램 갈무리]

◆'출시 당일 대부분 소진' 헬로키티 컴백…겨울 프리퀀시와 시너지

13일 스타벅스코리아에 따르면 회사는 오는 19일부터 연말까지 헬로키티와 협업한 음료·푸드·기획상품(MD)을 순차적으로 선보일 예정이다.

대표 상품은 헬로키티의 리본 디자인을 적용한 캠프컵 텀블러다. 레드·크림·초코 등 세 가지 색상으로 구성했다. 겨울 대표 음료인 '토피 넛 라떼'에는 헬로키티 리본 모양의 초콜릿 장식을 더한다. 음료부터 푸드, MD까지 협업 상품을 마련해 캐릭터 팬과 연말 선물을 찾는 고객을 함께 겨냥한다.

스타벅스가 헬로키티 카드를 다시 꺼내 든 것은 이미 검증된 흥행 파괴력 때문이다. 앞서 헬로키티 50주년을 기념해 내놨던 한정판 MD는 출시 당일 전국 매장에서 '오픈런'을 일으키며 대부분 완판됐다. 당시 일주일 간 네이버 검색량이 4배 이상 급증하고 인스타그램 관련 게시물도 5만건 넘게 쏟아지는 등 화제를 모았다. 성원에 힘입어 기존 4종에 신규 3종을 더한 총 7종 라인업을 온라인 단독으로 재출시하기도 했다.

스타벅스는 이번 협업과 겨울 e-프리퀀시의 시너지 효과를 기대하고 있다. 검증된 캐릭터 상품으로 고객의 관심을 끌고, 음료 구매에 따른 사은 혜택으로 재방문을 유도하겠다는 전략이다.

회사 측은 지난 5월 '탱크데이' 논란 여파로 여름 행사를 취소한 뒤 약 1년 만에 겨울 e-프리퀀시를 재개했다. 미션 음료 3잔을 포함해 제조 음료 17잔을 구매하고 e-스티커를 적립하면 증정품을 예약·수령할 수 있는 행사다. 올해 겨울에는 포터블 스피커와 가방, 플래너 등을 증정품으로 준비했다.

프랑스 생활소품 디자인 브랜드 렉슨(LEXON)의 포터블 스피커 '미노 T(MINO T)'는 스타벅스 한정 색상과 로고를 적용했다. 일상에서 활용할 수 있는 제품에 한정판 요소를 더해 행사 참여를 유도한다는 구상이다.

시즌 상품 출시 시점도 앞당겼다. 스타벅스는 지난해보다 일주일 앞선 지난달 22일 크리스마스 프로모션을 시작했다. 누적 판매량 4000만잔을 넘어선 토피 넛 라떼와 '윈터 스카치 바닐라 라떼'를 다시 선보이고, 여름 인기 음료를 겨울에 맞춰 재해석한 '살구 조이풀 메들리 티 라떼'도 출시했다.

스타벅스코리아가 지난 5월 '탱크데이' 논란 여파로 여름 e-프리퀀시 행사를 취소한 뒤, 겨울 행사를 재개하며 연말 고객 잡기에 나섰다.[사진=스타벅스코리아 인스타그램 갈무리]

◆두 분기 연속 적자에 절치부심…집객·운영 효율 개선 병행

연말 마케팅 강화의 배경에는 실적 회복 과제가 놓여 있다. 스타벅스는 올해 2분기에 이어 지난 3분기에도 영업적자를 기록했다. 회사 측은 프로모션 재정비와 여름 e-프리퀀시 미진행 등이 3분기 매출과 손익에 영향을 미쳤다고 설명했다.

[AI 인포그래픽=남라다 기자]

겨울 행사와 협업 상품을 함께 운영하는 것도 고객 유입을 늘려 회복의 계기를 마련하기 위해서다. 회사 측은 월별 경영지표가 회복 추세를 보이고 있으며, 4분기에는 겨울 e-프리퀀시와 신제품 운영에 집중해 상품 경쟁력을 높인다는 방침이다.

지난해 4분기에는 매출 증가에도 수익성이 뒷걸음질쳤다. 스타벅스 운영사 SCK컴퍼니의 당시 매출은 8700억원으로 전년 동기 대비 6.3% 증가했지만, 영업이익은 원가 상승 등의 영향으로 22.4% 감소한 377억원에 그쳤다. 연말 고객 수요를 확보하는 데 더해 운영 효율을 높이는 작업도 필요한 상황이다.

이에 스타벅스는 프로모션 강화와 조직 재정비를 병행하고 있다. 지난달 23일 조직 개편을 통해 음료·푸드 개발 조직에 MD 기능을 결합한 카테고리담당을 꾸렸다. 기존 운영 담당과 운영지원 담당은 운영담당으로 통합했다.

유사 기능을 모아 조직 간 협업을 강화하고 의사결정 속도를 높이겠다는 취지다. 디지털 전환과 정보보안 역량을 강화하기 위해 디지털 담당과 정보보안센터도 신설했다. 지원센터 일부 인력을 대상으로 본인 의사에 따른 직무 재배치 또는 퇴직 위로금 지급도 검토하고 있다.

◆특화 매장으로 방문 동기 확대…공간 경쟁력 강화

상품과 행사 외에 매장 공간을 차별화하는 작업도 이어간다. 지난달 6일 서울 성수동에 문을 연 스탈릿성수N점은 도심 속 휴식처를 콘셉트로 리조트형 커피하우스 분위기를 구현했다.

우드 소재의 대형 출입문과 리조트의 캐노피를 연상시키는 천장 패브릭을 적용하고, 부스석과 라운지 소파 등 다양한 좌석을 배치했다. 고객이 대화와 휴식 등 방문 목적에 맞춰 공간을 이용할 수 있도록 한 것이다.

회사에 따르면 현재 운영 중인 특화 매장은 23곳이다. 지역과 상권의 특성을 반영한 공간으로 고객에게 차별화된 경험을 제공하고 브랜드 충성도를 높인다는 계획이다.

스타벅스 관계자는 "빠른 트렌드 변화, 맛의 상향 평준화 등으로 시장 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 스타벅스만의 독보적인 공간 경험으로 고객들이 매장을 방문해야만 하는 이유를 제시하고, 고객 충성도를 강화해 나가겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com