[글로벌 마켓 리포트 11월 13일]

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 12일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 하락 마감했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 189.40포인트(0.36%) 내린 5만2297.09에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 26.98포인트(0.35%) 하락한 7592.40을, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 100.10포인트(0.39%) 떨어진 2만5366.09를 기록했다.

젠슨 황 최고경영자(CEO)의 불명예 퇴진으로 엔비디아가 급락하면서, 에너지주 강세를 상쇄했다. 엔비디아는 장중 12% 가까이 빠졌다가 낙폭을 줄여 4.34% 하락으로 마쳤다. 시가총액은 장중 4조 달러 아래로 내려앉았다. 다만 개인투자자들은 장 시작 30분 동안 엔비디아 주식을 약 1억1100만 달러어치 사들였다. 반다애널리틱스에 따르면 이 종목 사상 최대 개장 매수세다.

젠슨 황 엔비디아 CEO [사진=로이터 뉴스핌]

엔비디아의 혼란은 경쟁사에 기회가 됐다. 브로드컴과 AMD, 알파벳, 아마존 등이 올라 S&P500지수를 떠받쳤다. 엔비디아가 쥐고 있던 물량을 가져올 수 있다는 기대에서다. 반면 필라델피아 반도체 지수는 앞선 나흘간 17.2% 급등한 뒤 하락 전환했다. AI 클라우드 기업 네비우스는 실적과 전망 발표 후 16.84% 급락했고, 코어위브와 데이터센터 관련주인 아이렌, 어플라이드디지털도 밀렸다.

에너지주는 1.5% 올라 11개 업종 중 가장 좋은 성과를 내며 나흘 연속 올랐다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어에 "미국은 이란과의 합의가 필요 없다"고 적으면서 국제유가가 뛴 덕이다.

13일 발표되는 생산자물가지수(PPI)에 투자자들이 주목하고 있다. 이번 주 소비자물가가 예상을 웃돈 터라 더 주목된다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 미 연방준비제도(Fed·연준)의 12월 0.25%포인트(%p) 인상을 완전히 반영했고, 0.5%포인트 인상 확률은 15%로 나타났다.

◆ 중동 평화기대 후퇴에 유가 2% 급등

국제유가는 2% 올랐다.

뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 한국시간 13일 오전 2시 49분 기준 전 거래일보다 2.44달러(2.63%) 오른 배럴당 95.20달러를 기록했다. 런던 ICE선물거래소의 브렌트유 1월물은 2.71% 상승한 배럴당 95.27달러를 기록했다.

이날 유가 상승을 이끈 것은 트럼프 대통령이 "이란과의 협상은 필요없다"고 한 발언에 이어 사우디아라비아 에너지 인프라에 대한 공격이었다.

이란과 연계된 예멘 후티 반군은 이날 사우디아라비아의 동서 횡단 송유관(East-West Pipeline) 펌프 시설과 홍해 연안 얀부의 석유 시설을 공격했다고 밝혔다. 후티 반군은 세계 최대 석유 기업인 사우디 아람코의 리야드 소재 건물도 공격했다고 주장했으나, 사우디 측은 이에 대해 즉각 확인하지 않았다. 호르무즈 해협에서는 이란이 경고를 무시한 유조선 4척이 해협에서 폭발로 피격됐다고 밝혔다.

이란 국기와 호르무즈 해협 선박. [사진=블룸버그]

국제유가가 상승하고 인플레이션 및 금리 인상 우려가 확산하자 국제 금값은 3% 가까이 급락하며 1년여 만에 최저치를 기록했다.

이날 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물은 2.9% 내린 온스당 3885.30달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 13일 오전 3시 53분 기준 전 거래일보다 2.7% 하락한 온스당 3880.93달러를 기록했다. 장중에는 2025년 10월 이후 최저 수준까지 떨어졌다. 금값은 이날까지 3거래일 연속 하락하며 낙폭을 확대했다.

◆ 美 국채금리 급등, 달러 19개월 만에 최고

미국 국채 수익률은 급등했고 달러화 가치도 19개월 만에 최고 수준으로 올랐다. 중동 전쟁 장기화 우려가 커진 데다, 연준의 추가 금리 인상 전망에 힘이 실린 영향이다.

미국 10년 만기 국채 수익률은 12.39bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 5.113%를 기록했다. 장중에는 5.1169%까지 올라 지난달 21일 이후 최고치를 나타냈다.

통화정책에 민감한 2년물 국채 수익률은 13.96bp 오른 4.867%로 지난달 14일 이후 최고 수준을 기록했다. 2년물과 10년물 국채 수익률 격차는 장중 21bp까지 좁혀지며 지난 9월 24일 이후 가장 평탄한 수준을 나타냈다.

달러화 [출처=블룸버그통신]

주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수는 0.29% 오른 103.17을 기록하며 지난해 4월 이후 최고 수준을 유지했다.

유로화는 달러 대비 0.32% 하락한 1.1055달러로 지난해 4월 이후 최저치를 기록했다. 일본 엔화는 달러당 159.975엔으로 0.13% 하락하며 지난 9월 이후 최저 수준을 나타냈다. 엔·달러 환율이 심리적 저항선인 160엔에 육박하면서 일본 외환당국의 시장 개입 가능성도 다시 부각됐다.

◆ 유럽증시, 호실적에 강보합

유럽 증시는 강보합세를 보였다. 젠슨 황 엔비디아 CEO의 불명예 퇴진에도 주요 기업들 실적이 뒷받침 해준 결과다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 0.96포인트(0.14%) 오른 664.01로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 109.11포인트(0.41%) 상승한 2만6771.88에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 27.62포인트(0.25%) 뛴 1만863.09로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 28.49포인트(0.34%) 전진한 8361.36으로 장을 마쳤다.

이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 137.87포인트(0.27%) 떨어진 5만1808.67에, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 62.40포인트(0.31%) 내린 1만9965.50으로 마감했다.

이날 주요 섹터 중에서 기술주는 0.5% 떨어졌다. 경기 방어주 성격의 유틸리티는 0.8% 올랐다. 헬스케어도 0.6% 뛰었다. 국제유가 상승에 힘입어 에너지도 0.6% 상승했다.

독일 산업기술 기업 지멘스는 중기 성장 전망을 상향 조정한 뒤 1.7% 상승했다. 스위스 인력서비스 기업 아데코 그룹은 시장 예상치를 웃도는 3분기 영업이익을 발표하고 정규직 채용 시장이 개선되고 있다고 밝히면서 14.7% 급등했다.

wonjc6@newspim.com