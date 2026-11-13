트럼프, 이틀 전 젠슨황에 "끝까지 버텨라" 독려...남 일 아니라?

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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이틀 전(현지시간 10일) 젠슨 황 엔비디아 전(前) 최고경영자(CEO)에 전화를 걸어 'CEO 자리를 지키기 위해 끝까지 싸울 것'을 독려했다고 뉴욕타임스(NYT)가 현지시간 12일 보도했다.

이를 두고 신문은 '젠슨 황의 불륜 파문과 내연녀 앨리스 황의 중국 스파이 스캔들이 점입가경으로 흐르는 상황에서도 트럼프는 황 전 CEO에 대한 지지를 멈추지 않았다'고 전했다. 트럼프와 젠슨 황의 이러한 대화는 통화 내용을 보고받은 두 명의 관계자가 전한 것이라고 NYT는 설명했다.

트럼프의 응원에도 젠슨 황은 버티지 못하고 이날(12일) CEO 자리에서 물러났다. 중국 스파이로 의심되는 앨리스 황(데이터센터 운영업체 메가스피드의 전 임원)뿐만 아니라, 유부녀인 사내 부하 직원과도 부적절한 관계를 맺었다는 폭로가 뒤따르면서 젠슨 황의 친위대로 구성된 이사회도 더 이상의 방어는 무리라고 판단했다.

트럼프의 젠슨 황 감싸기는 뿌리가 깊다.

NYT에 따르면 미국 정보기관들은 일찌감치 황 전 CEO가 중국 스파이로 의심되는 여성과 불륜 관계를 맺고 있다고 결론 내리고 대통령에게 두 차례 경고했지만 트럼프는 매번 이를 무시했다.

정보기관의 첫 번째 보고는 지난해 말, 두 번째 보고는 올해 봄에 이뤄졌다고 한다. 트럼프는 이를 듣고도 아무런 조치를 취하지 않았고, 오히려 지난 5월 중국 방문 때 황 전 CEO를 동행시켰다.

최근 며칠 동안에도 트럼프는 젠슨 황 에 대해 "전설(legend)"이라는 표현 등을 쓰며 공개 지지를 멈추지 않았다.

백악관 참모들에 따르면 트럼프는 최근 젠슨 황과 관련한 정보기관의 보고를 받았을 때도 이 사안이 국가안보에 미칠 영향에는 별 관심을 보이지 않았다.

트럼프의 한 참모는 대통령이 이 사건을 주로 불륜 문제의 관점에서 바라봤으며 황 CEO의 부적절한 관계가 미국의 안보를 위협했을 수 있다는 우려는 하지 않았다고 전했다. 그는 대통령이 엔비디아를 '망하도록 내버려둘 수 없는 기업(too big to fail)'으로 여겼다고 덧붙였다.

스티븐 배넌을 비롯한 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영의 대중(對中) 강경파들은 일찌감치 중국에 대한 반도체 판매를 전면 금지해야 한다고 주장했다.

반면 젠슨 황은 엔비디아 칩을 더 사용하도록 규제를 풀어야 중국을 비롯해 전 세계를 미국의 기술에 종속시킬 수 있다는 논리를 폈다. 트럼프와 백악관의 AI·암호화폐 정책 책임자 데이비드 색스도 이 논리를 지지했다.

엔비디아의 거듭된 로비에 트럼프 행정부는 일부 엔비디아 반도체의 대중 수출을 허용했다. 해당 매출의 15%, 이후에는 25%를 정부가 가져가는 조건을 붙였지만 이를 두고서도 '국가안보를 돈과 맞바꾼 것'이라는 비난이 뒤따랐다.

젠슨 황의 불륜, 그리고 그 상대인 앨리스 황의 중국 스파이 스캔들이 공개적으로 터져 나오기 훨씬 전부터 정보기관 관리들은 황 CEO와 앨리스 황의 관계를 우려했다. 이들은 황 CEO가 중국 기업 경영자와 지방정부 관리들을 대하는 방식 역시 부주의했다고 지적했다.

몇몇 관리들은 황 CEO가 앨리스 황과 중국 정보기관 사이의 잠재적 연관성을 어떻게 눈치채지 못했을 수 있는지 의아해 했다고 신문은 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령(좌)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자 [사진=블룸버그]

osy75@newspim.com