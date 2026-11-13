[특징주] '젠슨황 사임' 불확실성 완화…반도체주 상승폭 확대

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자와 SK하이닉스가 13일 장 초반 2%대 상승했다
- 엔비디아 젠슨 황 CEO 사임에 따른 우려가 일부 완화됐다
- 외국인 수급과 글로벌 AI 투자 지속 여부가 향후 변수로 꼽혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
프리마켓 1% 안팎 상승서 오름폭 키워
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스가 13일 장 초반 상승폭을 확대하고 있다. 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 사임에 따른 불확실성이 완화되면서 국내 반도체 대형주에 매수세가 유입되는 것으로 풀이된다.
이날 오전 10시11분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 2.40% 오른 21만3000원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 2.79% 상승한 128만9000원을 기록 중이다.
두 종목은 대체거래소 넥스트레이드(NXT) 프리마켓부터 상승 출발했다. 오전 8시3분 삼성전자는 1.68% 오른 21만1500원, SK하이닉스는 0.96% 상승한 126만6000원에 거래됐다. 정규장 개장 이후 상승폭이 확대되면서 두 종목 모두 2%대 오름세를 나타내고 있다.
반도체 관련 종목도 동반 상승하고 있다. 삼성전기는 3.27% 오른 91만5000원에 거래되고 있다. 삼성전자우는 3.21% 상승한 17만3700원을 기록 중이다. SK스퀘어도 0.13% 오른 79만2000원에 거래되고 있다.
이날 반도체주 상승은 젠슨 황 CEO의 사임 이후 경영 불확실성에 대한 우려가 일부 진정된 영향으로 풀이된다. 앞서 엔비디아 경영진 교체에 대한 시장의 경계감이 인공지능(AI) 반도체 투자심리에 부담을 줬으나 관련 악재가 일정 부분 해소됐다는 인식이 확산하는 모습이다.
다만 향후 주가 흐름은 엔비디아의 경영체제 변화가 AI 반도체 사업과 공급망에 미칠 영향에 따라 달라질 전망이다. 외국인의 반도체 수급과 글로벌 AI 투자 확대 기조가 유지될지도 주요 변수로 꼽힌다.
plum@newspim.com