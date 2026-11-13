李대통령 "부실·저성과 기업, 상폐 요건 제대로 적용…코스닥 개혁도 과제"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 13일 코스닥 개혁과 투자 기반 확충을 강조했다
- 이 대통령은 부실·저성과 기업의 신속한 상장폐지 필요성을 밝혔다
- 정부는 공정한 시장 규칙과 제도 개선으로 시장 신뢰 회복에 나서기로 했다
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"안정적 성장 위해 투자 기반 필요"
"제도 개선도 함께 추진해야"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 13일 "코스닥 시장 개혁과 안정적인 투자 기반 확충은 우리가 해 나가야 할 과제"라고 강조했다.
이 대통령은 이날 오전 서울 여의도 한국거래소에서 '자본시장 정책 간담회'를 주재하며 "부실한 기업, 저성과 기업은 상장폐지 요건을 제대로 적용해서 신속하게 퇴출시켜야 할 것"이라고 밝혔다.
그러면서 "그 와중에 기술력 성장 가능성을 가진 기업들이 제대로 평가받지 못하고 피해를 입지 않도록 하는 것도 중요한 것 같다"며 "시장의 진입·퇴출 평가에 관한 체계를 전반적으로 점검해서 코스닥 시장을 혁신 기업들이 성장하고 투자자는 믿고 투자할 수 있는 시장으로 꼭 바꿔야 한다"고 밝혔다.
이 대통령은 "또 장기적으로 안정적인 성장을 하려면 시장을 받쳐주는 투자 기반이 필요하다"며 "이를 위한 환경 조성과 제도 개선도 함께 추진해야겠다"고 설명했다.
이어 "정부가 시장 신뢰 회복에 집중하겠다"며 "정부가 할 일은 공정하고 투명한 시장 규칙을 만들고 또 그 규칙이 누구에게나 예외 없이 제대로 적용되도록 하는 것"이라고 약속했다.
이 대통령은 "기업과 투자자들이 예측 가능한 합리적인 제도를 만들고 시장 신뢰를 회복하면 우리 시장도 다시 기업들이 실제 가치에 걸맞는 제대로 된 평가를 받게 될 것으로 믿는다"며 "지금은 누가 봐도 비정상이다. 비정상을 어떻게 신속하게 극복할 것이냐, 가급적이면 빠르게 극복하는 게 중요하겠다"고 밝혔다.
pcjay@newspim.com