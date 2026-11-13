카카오뱅크 청소년 저금 서비스 30만 좌 돌파

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크는 13일 청소년 전용 저금서비스 계좌가 30만좌를 넘겼다고 밝혔다.
- 만 7~18세 청소년이 사진과 스티커로 꾸민 목표를 정해 용돈을 모으는 서비스다.
- 10월 말 이용자는 중학생 38%, 고등학생 32%, 초등학생 30%로 나타났다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크는 청소년 전용 저금 서비스 'mini 내맘대로 저금'이 누적 계좌 수 30만 좌를 넘겼다고 13일 밝혔다.
만 7~18세가 가입할 수 있는 이 서비스는 청소년들이 목표를 정해 용돈을 모을 수 있도록 설계됐다. 사진과 스티커로 저금 화면을 직접 꾸미고 이름을 붙일 수 있는 것이 특징이다.
청소년들은 아이돌 굿즈 구매, 취미생활, 반려동물 간식비 등 다양한 목표를 세워 저금하고 있다. SNS에서는 '축구화 사야됨', '포토카드 교환 자금', '우리콩이 간식통' 등 개성 있는 저금 이름들이 공유되고 있다.
10월 말 기준 이용 고객의 연령대는 초등학생(만 7~12세) 30%, 중학생(만 13~15세) 38%, 고등학생(만 16~18세) 32%로 고르게 분포했다. 여성 청소년이 69%로 남성(31%)보다 많았다.
저금 방식은 원할 때 자유롭게 돈을 모으는 '기본 저금'과 목표 금액을 정해 모으는 '목표 저금'으로 나뉜다. 이용 비중은 각각 51%, 49%로 비슷했다. 최대 10개까지 저금을 만들 수 있으며, mini 보유한도 내에서 1원 단위로 최대 50만 원까지 모을 수 있다.
romeok@newspim.com