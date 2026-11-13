SK바이오팜 '세노바메이트' 日 출시…한·중·일 판매 본격화

AI 핵심 요약beta
- SK바이오팜은 13일 일본에서 뇌전증 신약 세노바메이트 판매를 시작했다
- 세노바메이트는 올해 중국과 한국에 이어 일본까지 동북아 3개국에 출시됐다
- 오노약품공업은 일본 부분발작 환자에게 세노바메이트 4개 용량을 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
오노약품공업이 현지 유통
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오팜의 뇌전증 신약 '세노바메이트'가 일본 시장에 출시됐다. 올해 중국과 한국에 이어 일본에서도 판매가 시작되면서 동북아시아 주요 3개국에서 상업화 기반을 확보했다.
SK바이오팜은 일본 파트너사인 오노약품공업이 세노바메이트(일본 제품명 에키스코푸리)의 현지 판매를 시작했다고 13일 밝혔다.
이번 출시는 지난 9월 일본 후생노동성의 품목허가 이후 약 두 달 만이다. 세노바메이트는 올해 3월 중국에서 판매를 시작했으며, 이달 한국과 일본에서도 잇따라 출시됐다.
일본은 미국에 이어 단일 국가 기준 세계 2위 규모의 뇌전증 시장으로, 환자 수는 약 100만명으로 추산된다. 오노약품공업은 일본에서 부분발작 환자를 대상으로 세노바메이트 12.5㎎, 50㎎, 100㎎, 200㎎ 등 4개 용량을 판매한다.
세노바메이트는 한국·중국·일본의 성인 부분발작 환자를 대상으로 진행한 아시아 임상 3상에서 유효성을 확인했다.
임상 결과 6주 유지기간 동안 발작이 완전히 소실된 환자 비율은 세노바메이트 100㎎ 투여군 12.4%, 200㎎ 투여군 30.1%, 400㎎ 투여군 52.4%로 나타났다. 위약군은 2.6%였다. 주요 이상반응으로는 어지러움과 졸음 등이 보고됐다.
SK바이오팜은 2020년 10월 오노약품공업과 일본 내 세노바메이트 개발 및 상업화를 위한 기술수출 계약을 체결했다. 이번 출시로 일본 내 판매가 본격화되면서 향후 현지 매출에 연동한 로열티 수익이 발생할 것으로 기대하고 있다.
세노바메이트는 현재 미국과 유럽을 포함한 전 세계 약 50개 국가 및 지역에서 성인 부분발작 뇌전증 치료제로 허가받았다. 미국에서는 자회사 SK라이프사이언스를 통해 직접 판매하고 있으며, 다른 주요 시장에서는 현지 파트너사와 협력해 사업을 전개하고 있다.
이동훈 SK바이오팜 사장은 "세노바메이트가 한국과 중국에 이어 일본에서도 출시되면서 동북아 주요 시장에서 본격적인 상업화 기반을 갖추게 됐다"며 "미국을 중심으로 쌓아온 세노바메이트의 성공 경험을 아시아 시장으로 확대하고 각 지역의 시장 특성에 맞는 전략을 통해 지속적인 성장을 만들어 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com