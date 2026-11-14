APEC 계기 미중러 정상회담 19일 개최…북한 논의 가능성

AI 핵심 요약beta
- 트럼프·시진핑·푸틴 대통령은 19일 중국 선전에서 첫 3국 정상회담을 갖는다
- 트럼프 대통령은 회담에서 전 세계 핵무기 감축 문제를 논의할 예정이다
- 중국이 핵군축 논의에 부정적이어서 형식적 회담에 그칠 전망도 나온다
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[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 미국과 중국, 러시아 정상이 다음 주 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 19일 3국 정상회담을 갖는다.
13일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 백악관은 트럼프 대통령은 중국 방문 일정 마지막 날 두 정상과 회동할 예정이다. 세 나라 정상이 한 자리에 모여 회담하는 것은 이번이 처음이다.
백악관은 트럼프 대통령이 여러 의제 중 전 세계 핵무기 감축 문제를 논의할 것이라고 설명했다. 러시아와 미국 사이의 마지막 핵무기 협정은 지난 2월 만료됐다.
트럼프 대통령은 시진핑 주석과 긴밀한 관계를 유지해오고 푸틴 대통령과의 관계 구축도 추구해왔다. 중국과 러시아 입장에서는 강대국의 영향력을 보여줄 수 있는 기회다.
트럼프 대통령은 미중러 정상회의를 통해 핵군축을 논의하고 싶다는 의향을 그동안 꾸준히 밝혀왔다. 미중러 3자 정상회의는 푸틴 대통령이 우크라이나 전쟁 종식을 논의하자면서 거론하기도 했다.
중국은 3자 정상회의를 통한 핵군축 논의 등을 반기지 않고 있다. 이에 회담이 성사되더라도 형식적 논의에 그칠 수 있다는 전망도 나온다.
gdy10@newspim.com