美 전국 공항 이륙 중단에 7000편 차질…"주말까지 여파 이어질 수도"

관제센터 통신 장애에 이륙 중단 발령

전국 단위 이륙 중단, 9·11 이후 두 번째

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방항공청(FAA)이 13일(현지시간) 항공로 관제센터의 통신 장애로 전국 공항에 이륙 중단 조치를 내리면서 7000편 가까운 항공편이 지연되거나 결항했다. 전국 단위 이륙 중단은 2001년 9·11 테러 이후 두 번째다.

항공 추적 서비스 플라이트어웨어 집계로 차질을 빚은 항공편은 약 7000편이다. 이미 비행 중이던 항공기는 착륙할 수 있었지만, 활주로에 대기하던 항공기는 발이 묶였다.

조치가 내려진 시각은 오후 3시 54분(미 동부시간)이었다. FAA는 그 직전 시카고 지역 항공 교통을 먼저 멈춰 세웠다. 관제 통신에 문제가 있다는 신호가 그곳에서 먼저 잡힌 것으로 보인다.

숀 더피 교통장관은 엑스(X)에 "모든 항공로 교통관제센터에 영향을 주는 통신 문제에 따라 FAA가 미국 전 공항에 전국 이륙 중단을 발령했다"며 "기술진이 원인을 조사하고 있다"고 적었다. 사이버 공격 때문이라는 정황은 즉각 확인되지 않았다.

미국 연방항공청(FAA)이 전국 공항에 이륙 중단 조치를 내린 13일(현지시간) 버지니아주 알링턴의 로널드레이건워싱턴국립공항 계류장에 델타항공 여객기가 서 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.11.14 mj72284@newspim.com

문제는 언제 풀리느냐다. 항공사들은 FAA로부터 해제 시점을 통보받지 못했다고 밝혔다. 일부 지역에서 통신 상태가 나아지는 조짐은 있었다.

다만 항공 분석가인 R.W.만앤드컴퍼니의 로버트 만 대표는 "이륙 중단이 저녁까지 이어지면 항공사 네트워크의 혼란을 푸는 데 주말이 걸릴 가능성이 크다"고 내다봤다. 한 번 꼬인 항공기와 승무원 배치는 하루 만에 되돌려지지 않기 때문이다.

전국 단위로 비행기를 세우는 일은 드물다. 2001년 9·11 테러 직후 하늘길이 닫힌 뒤로는 2023년 1월이 유일했다. 당시에는 조종사 경보 시스템에 문제가 생겨 국내선 출발을 두 시간 남짓 멈췄다. 이번이 9·11 이후 두 번째인 셈이다.

이번 일은 미국 항공 관제 시스템이 쌓아온 문제를 다시 드러냈다. 장비와 통신 장애가 잇따르고 관제사는 모자라며 시설은 낡았다. 지난해 1월에는 로널드레이건워싱턴국립공항 인근에서 여객기와 헬기가 충돌해 67명이 숨졌다. 공교롭게도 백악관과 교통부는 이날 노후 공항과 관제 시스템 개선을 위해 301억 달러를 추가로 승인해달라고 의회에 요청했다.

한편 미 국립기상청(NWS)도 이날 전국적인 인터넷·통신 장애를 겪고 있다고 밝혔다. 두 사건이 연관됐다는 정황은 당장 확인되지 않았다.

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