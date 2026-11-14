클린턴 전 미 국무 "美, 젠슨 황에 사전 경고 안 한 듯…국가안보 위협"

"확실한 신호정보 있었는데 방어 브리핑 없어"

"오히려 중국에 칩 판매 독려"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 힐러리 클린턴 전 미국 국무장관이 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 중국 간첩 연루 사태를 두고, 미국 정부가 그에게 사전 경고를 하지 않은 것으로 보인다며 심각한 안보 실패라고 지적했다.

클린턴 전 장관은 12일(현지시간) 공개된 테크 저널리스트 카라 스위셔의 팟캐스트 '온 위드 카라 스위셔'에 출연해 "지금까지 읽은 모든 것으로 볼 때, 그들이 이른바 '방어 브리핑'을 한 것으로 보이지 않는다"고 지적했다. 방어 브리핑은 정보당국이 외국 정보기관의 표적이 된 자국민에게 그 사실을 알려 보호하는 절차다.

그는 "정부가 앨리스 황이 중국 국가안전부 소속 스파이이며 그에게서 정보를 빼내고 있다고 믿는다면 황 CEO를 찾아가 알렸어야 한다"며 "이는 사생활에 관한 도덕 문제가 아니라 국가안보 위협"이라고 강조했다. 이어 "이것은 사람들이 둘러앉아 추측한 게 아니라, 통화와 이메일을 가로챈 확실한 신호정보(SIGINT)"라고 설명했다. 그는 "내가 대선에 출마했을 때 러시아의 개입에 대해 방어 브리핑을 받았다"며 "정부가 미국 시민이 간첩 공작의 표적이 됐고 본인은 그 사실을 모른다고 판단한다면, 알려줄 의무가 있다"고 했다.

클린턴 전 장관은 트럼프 대통령이 이를 보고받았다고 지적했다. 그는 "마코 루비오 국무장관 겸 국가안보보좌관이 백악관이나 상무부와는 반대로 이 사안의 심각성을 담은 메모를 보냈다"며 "어쩌면 그 메모와 후속 조치 때문에 처음에는 트럼프 대통령의 중국 방문 대표단에서 황 CEO가 빠졌을 것"이라고 말했다. 이어 "트럼프 대통령이 개입해 황 CEO를 알래스카에서 합류시켰다"며 "트럼프 대통령이 보고받았다는 데는 의심의 여지가 없다"고 강조했다.

[시카고 로이터=뉴스핌] 최원진 기자= 힐러리 클린턴 전 미국 국무부 장관이 19일(현지시간) 일리노이주 시카고에서 개막한 민주당 전당대회 연설 무대 위에서 인사하고 있다. 2024.08.20 wonjc6@newspim.com

실제로 뉴욕타임스(NYT)는 루비오 장관이 올봄 황 CEO에 대한 기밀 메모 작성을 감독했고, 황 CEO가 5월 중국 방문 대표단 명단에서 처음엔 제외됐다고 보도했다. 이후 트럼프 대통령이 직접 개입해 알래스카 급유 기착 중 황 CEO를 에어포스원에 합류시켰으며, 이를 알게 된 루비오 장관이 기내에서 트럼프 대통령에게 이 사안을 브리핑했다고 익명의 당국자가 NYT에 확인했다. 다만 루비오 메모가 황 CEO의 명단 제외에 영향을 줬는지는 확인되지 않았다. 트럼프 대통령은 "그때 듣지 못했다"고 부인한 바 있다.

클린턴 전 장관은 "트럼프 대통령은 자신이 믿고 싶은 것과 조금이라도 어긋나면 미국 정보 공동체를 믿지 않는다"며 "몇 주 뒤 시진핑 주석을 만나면 푸틴에게 그랬듯 '이게 사실이냐'고 물을 것이고, 시 주석이 아니라고 하면 나와서 '시 주석이 아니라고 확언했다'고 말할 것"이라고 내다봤다.

그는 "이건 심각한 국가안보 침해이고, 지난 48시간 동안 밝혀진 것 때문에 더 나빠졌다"며 엔비디아 법무책임자가 상무부 조사에 개입한 일을 거론했다. 이어 "상무부는 이 회사들이 중국 정부로 가는 통로로 세워진 위장 회사라는 것을 실제로 조사하려던 참이었다"고 덧붙였다.

엔비디아 법무책임자인 팀 테터는 2025년 여름 말 수출통제를 총괄하는 제프리 케슬러 상무부 차관에게 연락해 메가스피드 조사에 대해 문의했다. 이후 상무부 산업안보국(BIS) 조사관들의 활동이 제약됐고, 법무부가 조사 중단을 요청하면서 사건은 멈췄다. 엔비디아는 "정부와 상의해 질문에 답하고 정보를 제공하며 지침을 구하는 일상적 절차"라고 밝혔고, 상무부는 "원칙대로 처리했다"고 반박했다.

팟캐스트 진행자인 스위셔는 황 CEO의 권력 구조를 겨냥했다. 그는 "이번 스파이 스캔들 이전에도 그가 회사를 운영하는 방식은 매우 위험하다고 봤다"며 "이사회가 믿을 수 없을 만큼 취약했고, 그는 정말 문제가 될 만큼 무제한의 권력을 가졌다"고 지적했다. 이어 "AI 기업들 사이의 이런 순환 거래들도 문제라고 봤고, 젠슨과 엔비디아가 그 중심에 있었다"고 말했다.

스위셔는 황 CEO가 정치에 미친 영향력도 비판했다. 그는 "그가 정치에 끼어드는 방식이 정말 우려스러웠다"며 "돈에 좌우되는 대통령을 상대로 말이다"라고 말했다. 그러면서 "중국에 칩을 더 팔려는 자신의 목적을 위해 트럼프 대통령에게 다가갔고 부당한 영향력을 행사했다고 본다"며 "기술 업계 사람들이 영향력을 가져선 안 된다는 게 아니라, 정작 자기 회사에는 아무런 견제 장치가 없으면서 트럼프 대통령에게 가진 영향력의 크기가 문제였다"고 지적했다.

그는 AI 업계 전반의 취약성도 짚었다. 스위셔는 "이 모든 것의 '젠가' 구조가 걱정된다"며 "교차 투자 때문에 엔비디아에 무슨 일이 생기면 나머지도 다 무너진다"고 말했다. 이어 "중국 정보기관은 실리콘밸리 전역에 손을 뻗칠 것"이라며 "중국뿐 아니라 이란, 러시아 등 모두에게 이런 허술함은 사실상 열린 판"이라고 경고했다.

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