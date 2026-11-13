트럼프 "퇴임 전 쿠바 문제 해결"…군사 개입 가능성도 시사

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"2029년 전 쿠바 문제 끝내고 싶다"…단기 군사작전도 검토

이란 전쟁 이어 쿠바 압박 강화…경제 제재에 에너지·식량난 심화

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 2029년 퇴임하기 전 쿠바 문제를 해결하겠다며 군사 개입 가능성까지 시사했다. 이란과의 전쟁이 이어지는 가운데 쿠바에 대한 경제적 압박을 강화하고 있는 미국이 군사적 선택지까지 검토할 수 있다는 뜻을 내비친 것이다.

12일(현지시간) CNBC와 정치 전문매체 폴리티코 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 보수 성향 라디오 진행자 휴 휴잇과의 인터뷰에서 "퇴임하기 전에 쿠바 문제를 해결하고 싶다"고 밝혔다.

그는 쿠바 수도 아바나의 상황을 "매우 면밀히 주시하고 있다"며 쿠바를 "실패한 국가"라고 규정했다.

트럼프 대통령은 쿠바계 미국인인 마코 루비오 국무장관이 쿠바 문제 해결을 "매우 원할 것"이라며 단기간의 군사작전도 "분명히 고려할 것"이라고 말했다.

지난 10월 27일(현지시간) 미국 미시시피주 코린스에서 신디 하이드스미스 상원의원 선거 지원 유세에 나선 도널드 트럼프 대통령의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

폴리티코는 트럼프 대통령이 쿠바 정권을 전복하기 위한 군사 개입 가능성과 관련해 구체적인 시한을 제시한 것은 이번이 처음이라고 전했다.

트럼프 대통령은 앞서 쿠바에 대한 '우호적 인수(friendly takeover)' 가능성을 거론했으며, 이란 전쟁 이후 미국이 쿠바로 관심을 돌릴 수 있다고 밝힌 바 있다. 또 쿠바에 대해 원하는 것은 무엇이든 할 수 있다며 "쿠바를 차지하는 영광을 누리게 될 것"이라고 말하기도 했다.

미국은 현재 쿠바에 대한 경제 제재를 강화하고 있다. 미 재무부는 이달 초 쿠바 유조선과 해운회사에 추가 제재를 부과했으며, 쿠바의 해운 산업과 거래하는 외국 기업과 개인도 제재 대상에 포함할 수 있다고 경고했다.

미국 정부는 이러한 조치가 쿠바 정권의 불법적 활동을 차단하기 위한 것이라고 설명했다.

미국의 장기간 경제 봉쇄와 에너지 공급 차질로 쿠바의 경제난은 더욱 심화하고 있다. 쿠바에서는 최근 몇 달 동안 전국적인 대규모 정전이 반복됐으며, 연료와 식량 부족도 이어지고 있다.

지난 5월 비센테 데 라 오 레비 쿠바 에너지부 장관은 인구 약 1000만 명의 쿠바에서 중유와 경유가 바닥났다며 상황이 "극도로 긴박하다"고 밝혔다.

워싱턴DC 주재 쿠바 대사관은 지난해 3월부터 올해 2월까지 미국의 경제 봉쇄로 발생한 피해액이 80억달러에 달한다고 추산했다.

쿠바 대사관은 미국의 추가 제재에 대해 "병원들이 안정적인 전력 공급을 받지 못하고 가정들이 정전에 시달리는 상황에서 에너지 봉쇄를 더욱 심화시키고 있다"며 "정부가 아닌 평범한 국민에게 피해를 주는 집단적 처벌"이라고 비판했다.

다만 전문가들은 미국이 실제로 쿠바에 군사작전을 벌일 가능성에는 신중한 입장을 보이고 있다. 직접적인 군사 개입보다는 경제 제재를 확대해 쿠바 정부에 대한 압박 수위를 높일 가능성이 크다는 분석이다.

koinwon@newspim.com