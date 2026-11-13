삼성바이오로직스 영업비밀 유출 혐의 노조위원장 등 2명 송치

AI 핵심 요약beta
- 인천경찰청은 13일 삼성바이오로직스 노조위원장 등 2명을 송치했다
- A씨는 사내 시스템에서 세금계약서 내역을 확보해 소식지에 첨부한 혐의를 받았다
- 노조는 자료를 외부에 유포한 사실이 없다며 경찰 판단을 납득할 수 없다고 주장했다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =삼성바이오로직스 내부 영업비밀 자료를 유출한 혐의로 이 회사 노동조합 위원장 등 2명이 공소청에 송치됐다.
인천경찰청은 부정경쟁방지법상 영업비밀 유출, 업무상 배임, 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 삼성바이오로직스 노조 위원장 A씨 등 2명을 공소청에 송치했다고 13일 밝혔다.
A씨는 삼성바이오로직스 사내 시스템에 접속해 회사 홍보 관련 부서에 접수된 세금계약서 내역을 확보한 뒤 노조 투쟁 소식지에 첨부해 외부로 유포한 혐의를 받고 있다.
해당 자료에는 언론사별 광고 집행 내역을 포함한 기업 정보가 담겨 있던 것으로 알려졌다.
경찰은 지난 5월 삼성바이오로직스 본사 사업장에서 압수수색을 벌여 사내 서버와 자료 보관 시설 등에서 시스템 접속과 회사 출입 기록 자료를 확보했으며 추가 조사 결과 혐의가 인정된다고 판단했다.
A씨는 경찰 조사에서 영업비밀 유출 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.
한편 삼성바이오로직스 노조는 이날 입장문을 통해 "경찰의 판단을 납득할 수 없다"며 "위원장이 해당 자료를 언론이나 경쟁사 등 외부에 유포한 사실은 없다"고 주장했다.
hjk01@newspim.com