다이나믹디자인, 3분기 누적 매출 707억원·전년比 23%↑

AI 핵심 요약beta
- 다이나믹디자인은 13일 3분기 누적 매출이 707억원으로 증가했다고 밝혔다
- 별도 기준 매출과 영업이익은 늘었고 순이익은 흑자로 전환했다
- 인도네시아 법인 운영비 부담으로 연결 기준 64억원 순손실을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 타이어 금형 전문기업 다이나믹디자인은 올해 3분기 누적 연결 기준 매출액이 707억원으로 전년 동기 대비 22.6% 증가했다고 13일 밝혔다. 국내 본사의 매출 확대와 수익성 개선이 이어졌으나, 인도네시아 생산법인의 운영비 부담 등으로 연결 기준 적자를 기록했다.
별도 기준 누적 매출액은 457억원으로 전년 동기 대비 28.6% 증가했다. 영업이익은 22억7000만원을 기록했으며, 당기순이익은 6억7000만원으로 전년 동기 39억2000만원 순손실에서 흑자 전환했다.
별도 기준 매출총이익은 전년 동기 약 68억원에서 120억원으로 증가했다. 매출총이익률도 19.2%에서 26.3%로 7.1%포인트 상승했으며, 영업이익률은 약 5.0%를 기록했다. 회사 측은 매출 확대에 따른 매출총이익 증가와 금융손익 개선 등이 수익성 개선에 기여했다고 설명했다.
반면 연결 기준으로는 누적 영업손실 2억5000만원, 당기순손실 64억7000만원을 기록했다. 인도네시아 생산법인의 생산 안정화와 영업활동 확대가 당초 계획보다 지연되면서 현지 운영비용 부담이 지속된 영향이다. 본사와 인도네시아 법인의 금융기관 차입에 따른 이자비용 증가, 환율 하락에 따른 외화 관련 손실도 순손익에 영향을 미쳤다.
다이나믹디자인은 인도네시아 생산거점의 설비 확충과 생산 안정화를 통해 수익성 개선을 추진하고 있다. 올해 말까지 추가 투자를 진행해 현지 생산능력을 확대하고 가동률을 높일 계획이다.
회사 관계자는 "인도네시아 생산거점의 설비 확충과 생산 안정화에 주력하고 있으며, 올해 말까지 추가 투자를 통해 생산능력 확대와 가동률 제고 기반을 강화할 계획"이라며 "2027년부터 생산량 증가와 고정비 부담 완화에 따른 수익성 개선이 점진적으로 나타날 것으로 기대한다"고 말했다.
이어 "국내 본사의 실적 개선 흐름이 해외 생산거점으로 확대될 수 있도록 생산 효율성과 원가경쟁력을 강화하고, 연결 실적 개선과 재무 건전성 확보를 추진하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com