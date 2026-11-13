풀무원, 3Q 영업익 90% 급감…"원자재와 일회성 비용 반영"

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 풀무원이 올해 3분기 외형은 키웠으나 수익성이 크게 꺾였다. 원부자재 부담과 인력 구조 효율화 관련 일회성 비용이 국내 사업 수익성을 끌어내렸고, 해외 사업도 성장 속도만큼 이익이 따라오지 못했다. 여기에 금융비용, 기타 영업 외 비용, 해외 사업 환산 손실까지 더해지면서 분기 순손실로 돌아섰다.

풀무원이 13일 공시한 3분기 연결 실적을 보면 매출은 9,151억 원으로 전년 동기(8,884억 원)보다 3.0% 증가했다. 반면 영업이익은 40억 원으로 전년 동기(381억 원)보다 89.6% 줄었다. 영업이익률은 4.3%에서 0.4%로 낮아졌다. 분기순손익은 전년 동기 217억 원 흑자에서 203억 원 적자로 돌아섰다.

풀무원 CI. [사진=풀무원]

풀무원 관계자는 "3분기 연결 매출액은 9,151억 원으로 전년 동기 대비 3% 증가했으나, 원부자재 비용 부담 증가와 인력 구조 효율화를 위한 일회성 비용 반영으로 국내 사업의 수익성이 둔화됐으며, 해외 사업은 외형 성장에도 불구하고 수익성 개선이 기대에 미치지 못했다"고 설명했다.

수치로 보면 비용 증가 폭이 매출 증가 폭을 크게 웃돌았다. 매출원가는 6,995억 원으로 5.5% 늘어 매출 증가율을 앞질렀고, 매출총이익은 2,156억 원으로 4.4% 줄었다. 매출원가율은 74.6%에서 76.4%로 높아졌다.

물류비 부담도 컸다. 물류비는 776억 원으로 1년 전(625억 원)보다 151억 원, 24.2% 급증했다. 매출 대비 물류비 비중은 7.0%에서 8.5%로 올랐다. 판매관리비는 1,250억 원으로 6.9% 늘었고, 매출채권손상차손은 4억 원에서 15억 원으로 불었다.

해외 사업에서는 미국 법인의 현지 운임 상승에 따른 물류비 증가와 신규 공장 초기 안정화 비용이 반영돼 영업손실이 확대된 것으로 알려졌다.

금융비용은 188억 원으로 18.3% 늘어 영업이익의 4.7배에 달했다. 기타 영업 외 비용은 72억 원으로, 전년 3분기(0.3억 원 수준)와 비교하면 사실상 새로 발생한 수준이다. 이 때문에 법인세비용 차감 전 순손익은 261억 원 흑자에서 248억 원 적자로 돌아섰다. 법인세는 45억 원이 환입돼 순손실이 203억 원으로 소폭 줄었다.

지배 기업 소유주 몫으로는 176억 원 손실이 났다. 전년 동기에는 218억 원 이익이었다. 기본주당손실은 1,103원으로, 1년 전 주당이익 496원에서 적자 전환했다.

기타 포괄 손익에서도 큰 폭의 손실이 났다. 해외 사업 환산 손익이 431억 원 손실로, 전년 동기 91억 원 이익에서 돌아섰다. 이에 따라 분기 총포괄손익은 634억 원 손실을 기록했다. 전년 동기에는 309억 원 이익이었다.

누적 기준으로도 수익성은 뒷걸음쳤다. 1~9월 누적 매출은 2조 6,591억 원으로 5.5% 늘었으나, 영업이익은 476억 원으로 30.9% 줄었다. 누적 순손익은 105억 원 흑자에서 41억 원 적자로 돌아섰다. 다만 1~2분기 영업이익(공시 수치로 계산)은 437억 원으로 전년 동기(308억 원)보다 많아, 3분기 한 분기에 비용이 집중되면서 누적 실적을 끌어내린 모양새다.

풀무원은 향후 대응 방향도 밝혔다. 관계자는 "운영 효율성 제고와 해외 사업 수익성 개선 등 전사적인 경영 효율화를 추진해 안정적인 성장 기반을 확보하고 수익성 중심의 경영을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

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