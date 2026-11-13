미국투자이민, 국민이주 11월 집중 세미나 개최

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 자녀의 미국 유학 및 졸업 후 장기 체류를 고려하는 학부모들 사이에서 미국투자이민(EB-5)에 대한 관심이 이어지고 있다. 미국 유학생은 학업 후 취업 자격과 체류 신분 유지가 과제이며, 영주권 취득을 통해 안정적인 교육 및 진로 계획을 세우려는 움직임이 나타나고 있다.

미국 유학생은 통상 F-1 학생비자로 학업하며, 졸업 후에는 졸업 후 실무연수(OPT)나 H-1B 취업비자 등 별도 경로를 검토해야 한다. OPT는 기간과 요건에 제한이 있고 H-1B 역시 신청 자격과 선발 절차에 영향을 받는다. 미국 대학 졸업이 현지 취업과 장기 체류를 보장하지는 않는다.

이러한 제약 속에서 미국 영주권은 자녀의 교육과 진로 선택에 중요한 변수로 작용한다. 영주권자는 별도 취업비자 스폰서 없이 미국 내 취업이 가능하며, 일부 대학의 학비나 재정지원 제도에서 유리한 조건을 적용받을 수 있다.

미국투자이민은 일정 요건을 충족하는 투자를 통해 영주권 취득을 추진하는 제도다. 미국 내 적법한 체류 신분 유지자는 비자 문호 등 요건 충족 시 투자이민 청원과 신분조정 신청을 함께 진행하는 동시접수를 검토할 수 있다. 신분조정 신청과 노동허가 승인을 받으면 영주권 취득 전에도 미국 내 합법적 취업이 가능하다.

다만 투자이민은 투자금 마련 외에도 자금출처 입증, 송금, 프로젝트 고용창출 요건, 투자금 회수 구조 등 다양한 요소를 검토해야 한다. 영주권 취득과 투자금 회수까지 전체 과정을 고려한 계획이 필요하다.

[이미지=국민이주]

올해 말 미국투자이민의 수수료와 최소 투자금에 영향을 미치는 제도 변화가 예정돼 있어 신청 시점이 중요해지고 있다. 미국 이민국(USCIS)은 11월 30일부터 개정된 EB-5 수수료를 적용한다. 지역센터 투자자의 I-526E 최초 청원 수수료는 기존 3,675달러에서 7,850달러로, 투자이민 청렴기금(Integrity Fund) 수수료는 1,000달러에서 1,100달러로 인상된다.

또 다른 변수는 2027년 1월 1일 예정된 최소 투자금 조정이다. 현행 고용촉진지역(TEA) 및 적격 인프라 프로젝트의 최소 투자금은 80만 달러지만, 내년부터는 물가상승률을 반영한 새 기준이 적용될 예정이다. 현행 투자금 기준 적용을 원하는 신청자는 올해 12월 31일까지 적법한 청원서 접수를 마쳐야 한다.

미국투자이민 전문기업 국민이주㈜는 11월 18일, 22일, 25일 세 차례에 걸쳐 미국투자이민 세미나를 개최한다. 자녀 유학과 미국 장기 체류 준비 가정부터 투자이민 수속 검토 신청자까지 관련 정보를 제공할 예정이다.

18일(수) 오후 2시와 25일(수) 오전 10시 30분에는 '미국투자이민 수요 세미나'가 열린다. 미국투자이민의 기본 절차와 신청 요건, 영주권 취득 계획 시 확인 사항 등을 다룬다.

22일 일요일 오후 2시에는 '미국투자이민 골든타임 세미나'가 진행된다. 평일 참석이 어려운 직장인, 전문직 종사자, 학부모를 대상으로 주요 변수들을 살펴볼 예정이다.

국민이주는 이번 세미나를 통해 수수료 인상과 투자금 조정 등 연말 주요 변화를 짚고, 신청자별 상황에 맞는 수속 전략을 안내할 계획이다. 현행 투자금 기준으로 접수를 희망하는 경우 자금출처 입증, 송금, 청원서 준비 등에 필요한 시간을 고려해야 한다고 강조할 예정이다.

이번 세미나는 미국투자이민을 통한 영주권 취득뿐 아니라 자녀 교육과 미국 내 진로, 투자 안정성까지 검토하려는 신청자들에게 필요한 정보를 제공하는 데 목적이 있다. 세미나 참가 신청은 국민이주 공식 홈페이지에서 가능하다.

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