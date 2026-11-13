피노, 올 3분기 누적 영업익 115억…전년 대비 505% 증가

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매출 2687억원으로 51% 성장…당기순이익 흑자전환

원자재 가격 변동 대응해 거래 축소…해외 생산기반 확보 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이차전지 소재 전문기업 피노가 올해 3분기 누적 영업이익을 전년 동기 대비 6배 수준으로 늘렸다. 매출 증가와 함께 당기순이익도 흑자전환하며 실적 개선세를 이어갔다.

피노는 올해 3분기 누적 별도기준 영업이익이 115억원으로 전년 동기 대비 약 505% 증가했다고 13일 밝혔다.

같은 기간 매출액은 2687억원으로 전년 동기 대비 51% 증가했다. 당기순이익은 70억원으로 지난해 같은 기간 27억원의 순손실에서 흑자로 돌아섰다.

다만 3분기 단일 실적은 전 분기보다 감소했다. 금속 원자재 가격 변동에 따른 사업 위험을 고려해 전구체와 구리 등 관련 트레이딩 거래 규모를 축소한 영향이다. 회사는 원자재 가격 변동성에 대응하기 위해 트레이딩 사업을 탄력적으로 운영하고 있다고 설명했다.

피노는 기존 위탁가공 및 트레이딩 중심의 사업 구조에서 벗어나 자체 생산능력과 원자재 공급망을 확보하는 데 주력하고 있다.

피노 CI. [사진=피노]

이를 위해 지난 9일 싱가포르 자회사에 510억원을 출자하기로 결정했다. 니켈 자원과 전구체 소재를 연계한 수직계열화 공급망을 구축하고 생산시설 투자를 확대하기 위한 조치다.

국내 이차전지 소재 생산 기반 구축도 추진 중이다. 피노는 포스코퓨처엠, 중웨이신소재(CNGR)와 합작법인 '씨앤피신소재테크놀로지'를 설립하고 국내 생산체계 구축에 착수했다. 지난 5월에는 경북 포항 영일만 제4일반산업단지에서 리튬인산철(LFP) 양극재 전용 공장 착공식을 개최했다.

피노 관계자는 "3분기 누적기준 실적은 큰 폭으로 성장했으나 단일분기 실적이 감소한 것은 일시적인 현상"이라며 "기존 공급망의 국제 조세 정책 변화 등 외부 요인과 당사의 자체 생산능력(CAPA) 확보 진행 상황을 고려해 3분기에는 선제적으로 사업 전략을 조정했다"고 밝혔다.

이어 "기존 삼원계(NCM) 전구체 위탁가공 트레이딩 사업을 축소하고 향후 당사가 지배력을 갖는 해외 생산능력을 기반으로 공급망 역량을 구축하고 있다"며 "현재 관련 사업은 샘플 테스트 절차를 진행 중"이라고 설명했다.

또 "보다 경쟁력 있는 자원·소재 수직계열화 공급망 투자를 통해 생산시설 가동을 앞당길 계획"이라며 "우량 고객사를 지속적으로 확보하고 수주를 확대해 회사의 중장기 성장 기반을 공고히 하겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com