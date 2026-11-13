조경태 의원, '조작 징계' 의혹에 국민의힘 당원권 정지 불복 가처분 신청

당원권 정지 2년 6개월 징계 처분 수용→불복 입장 선회

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조경태 국민의힘 의원이 13일 당 중앙윤리위원회의 중징계를 수용하겠다는 기존 입장을 번복하고 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.

조 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "국민의힘 윤리위가 제게 내린 당원권 정지 2년 6개월의 징계에 대해 법원에 효력정지 가처분을 신청하고, 징계 무효를 다투는 본안 소송도 함께 제기하겠다"고 말했다.

조경태 국민의힘 의원 [사진 = 뉴스핌DB]

조 의원은 "지난 8월 저는 이 징계가 매우 부당하다고 밝히면서도 정치의 문제를 사법의 판단에 맡기는 것은 바람직하지 않다는 것이 저의 소신이었다. 당이 스스로 바로잡을 것이라는 기대도 했다"고 말했다.

이어 "그러나 그 기대는 무너졌다. 지난 11일 윤리위 현직 위원이 실명으로 양심선언을 했다. 올 1월부터 8월까지 이어진 징계가 '조작 징계'였다는 것이다. 징계 대상과 수위가 윤리위 밖에서 정해져 내려왔고 윤리위는 거수기 역할만 했다는 충격적인 주장이었다"고 지적했다.

조 의원은 "윤리위는 당대표가 직접 임명한 기구다. 당대표가 가장 먼저 해야 할 일은 즉시 진상을 밝히고, 당원과 국민께 사과하는 것이었다"면서 "그러나 장동혁 대표의 답변은 '절차적 문제가 있다면 법적 대응을 하면 될 일'이라고 했다"고 꼬집었다.

그는 "거기다가 (장 대표는) 법원에서 문제가 인정되더라도 윤리위를 다시 열어 징계하면 된다고까지 했다. 법원의 판단조차 절차만 다시 밟으면 그만이라는 말을 들었다. 의혹을 제기한 위원에게는 분열을 조장했다고 했다. 그 어떤 사과도, 그 어떤 진상 조사 약속도 없었다. 바로잡을 권한과 책임을 가진 당대표가 그 책임을 법원으로 넘긴 것"이라고 했다.

그러면서 "저는 이 모습을 보며 당 안에서 정치적으로 해결할 길은 더 이상 없다는 것을 확인했다"며 "당대표의 말대로, 법원의 판단을 받겠다"고 말했다.

앞서 조 의원은 국회 후반기 부의장 선출 과정에서 여야 의원들에게 전화를 돌려 야당 몫 후보였던 같은 당 박덕흠 의원의 낙선 운동을 주도했다는 이유로 윤리위로부터 당원권 정지 2년 6개월의 징계 처분을 받았다.

jeongwon1026@newspim.com